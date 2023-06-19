ساوثجيت ينصح لاعبيه بعدم الانشغال بالانتقالات

لندن(د ب أ)

نصح جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، لاعبيه بعدم التركيز في سوق الانتقالات الصيفية، حيث قال مازحاً إن اللاعبين يتحدثون مع بعضهم البعض خلال معسكر الفريق. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن هاري كين وديكلان رايس وكايل والكر، هم محور الاهتمام في سوق الانتقالات الصيفية، فيما سيكون على كل من هاري ماجواير وكونور كالاجير وكالفين فيلبيس اتخاذ قرارات بشأن مستقبلهم، في ظل عدم حصولهم على وقت اللعب الكافي مع أنديتهم. كما تدور التكهنات حول حارس المرمى جوردان بيكفورد، وجيمس ماديسون، لكن ساوثجيت لا يشعر بحاجة للتحدث للاعبين بهذا الشأن، حتى وإن كان المدافع الدولي السابق لديه بعض النصائح لهم.

وقال ساوثجيت: «لم أشعر بأنني بحاجة لقول شيء، أعني أن اللاعبين يتحدثون مع بعضهم البعض حتى في وقت الراحة والهدوء، لذلك لا يمكنني فعل شيء حيال ذلك».

وأضاف: «ما قلته هو أنه يجب أن تأخذ الأمور مسارها الطبيعي، إنهم يتحدثون في ذلك في وقتهم الخاص، لا يمكنك أن تمنعهم من ذلك كلاعبين». وتابع ساوثجيت: «لا يجب أن تكون غاضباً أو أن تتحدث في ذلك طوال الصيف، لست بحاجة لإطلاعي على كل مكالمة طوال الوقت».

وأوضح: «هناك الكثير من المفاوضات تتواصل، أتذكر حينما كنت لاعباً كيف كنت أنشغل بكل التفاصيل عن ذلك». وقال ساثوجيت: «هناك قدر صغير من تلك التفاصيل يمكنك التحكم فيها حقاً».