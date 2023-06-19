أندية المحترفين تبدأ مرحلة التغيير بـ «شكراً»!

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد تغييرات كثيرة على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين وأيضاً المدربين، بعدما اجتاحت الأندية عاصفة التغييرات والاستغناء عن اللاعبين، وذلك بسبب حالة عدم الرضا عن النتائج التي تحققت في الموسم الماضي والبحث عن الأفضل في موسم 2023-2024، خاصة أن عدداً من الفرق لم تقدم المستوى المعهود ولا النتائج المتوقعة، وكان تراجعها صدمة كبيرة لجماهيرها.

واختارت الأندية الوادع الاحترافي على الطريقة الأوروبية، حيث تسابقت في تقديم الشكر إلى لاعبيها ومدربيها على المواقع والحسابات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت عبارة «شكراً» أو «Thank you» هي الأبرز على حسابات الأندية في الفترة الأخيرة، بل إنها كانت أكثر من الترحيب بالصفقات الجديدة.

وشهدت الدوريات الأوروبية موجة من التغييرات على مستوى اللاعبين، ولجأت الأندية إلى وداع لاعبيها في المباريات الأخيرة من خلال توجيه الشكر على ما قدموه وإقامة احتفالية وتقديم هدايا لهم، وكان الوداع الأبرز للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، والذي شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لوداع نجم قدم الكثير مع الفريق.

ولعل ما قامت به أنديتنا ينقل صورة رائعة عن دورينا في كل أرجاء العالم، بصرف النظر عن الاستغناء عن لاعب أو عدم التجديد له، إلا أن بعضهم انتقل إلى أندية أخرى، سواء في دورينا أو دوريات خارجية.

وجاء شباب الأهلي بطل الدوري في مقدمة المشهد رغم التتويج بالدرع، إلا أن «الفرسان» يبحث عن تجديد شبابه، وأبرز الراحلين أحمد نور الله وعمر خربين وجايسون دينايير بجانب المدرب جارديم.

ووجهت إدارة نادي الجزيرة عبارات الشكر إلى الصربي ميلوش، والجنوب أفريقي الدولي ثولاني سيريرو وسالم راشد الذي انتقل لاتحاد كلباء والمدرب مارسيل كايزر.

وودع العين لاعبه كايو كانيدو الذي انتقل للوصل والأوكراني أندري يارمولينكو، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق، والمدافع الكرواتي تين يدفاي الذي انتهت إعارته قادماً من نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، والأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق بعد انتهاء عقده الذي تم تمديده لموسم آخر الصيف الماضي وانتقل ريبروف لقيادة منتخب بلاده.

واختار الوصل عدم التجديد مع مدربه خوان بيتزي وأيضاً عدد من اللاعبين، في مقدمتهم الأرجنتيني توماس شانكالاي الذي رحل بعد انتهاء فترة إعارته قادماً من نادي رايسينج الأرجنتيني، والمدافع الجزائري جمال بلعمري، والتشيلي فيليبي جوتيريز.

ووجه الوحدة الشكر إلى المهاجم التاريخي للفريق سيباستيان تيجالي، بعد الفترة التي قضاها مع «العنابي»، حيث لم يجدد النادي عقد اللاعب، الذي انتهى بنهاية الموسم المنصرم ورحل معه عبدالله الرفاعي الذي انتقل للبطائح والبرتغالي أدريان دا سيلفا، وتبدو ظروف الوحدة مختلفة كونه يشارك في كأس الملك سلمان للأندية، ولم تتوقف مبارياته وهو ما يجعل من الصعوبة الإعلان عن رحيل لاعبين، ويبدو أن تولي موسيماني مهمة تدريب الفريق سيكون له ترتيبات خاصة بالنسبة للاعبين الحاليين والجدد.

وودع النصر مدربه جوران توميتش في لفتة رائعة من خلال إقامة احتفالية له، وأيضاً رحيل اللاعبين توزي والتوجولي مالابا وريان مينديز لاعب الرأس الأخضر، والبرتغالي أنطونيو دي كارفالهو الملقب بـ«توزي».

وفي عجمان رحل المدرب الصربي جوران إلى النصر، ووجهت له إدارة النادي الشكر رغم أنه فسخ عقده، بالإضافة إلى السلوفيني ميرال مدافع الفريق، والذي انتهى عقده، وعلي مدن الذي انتهت إعارته ولم ترد إدارة نادي الرفاع بالتجديد من عدمه.

وفي البطائح، رحل البرتغالي أوتور جورجي، ومواطنه جواو بيدرو والغاني كوامي بونسو، والكرواتي جوسيب، وهو ما انطبق على بقية الأندية.