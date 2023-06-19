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الرياضي

جائزة كندا.. فيرستابن يواصل الهيمنة ويعادل سينا

جائزة كندا.. فيرستابن يواصل الهيمنة ويعادل سينا
19 يونيو 2023 11:21

مونتريال(د ب أ) 

حقق الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول الفوز السادس له في الموسم، وتوج بسباق الجائزة الكبرى الكندي الذي أقيم ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.
وعادل فيرستابن رقم الأسطورة البرازيلي آيرتون سينا، حيث حقق الفوز الـ 41 في مسيرته كما حقق الفوز رقم 100 في تاريخ فريق ريد بول. 

وحقق فيرستابن، حامل اللقب ومتصدر الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم هذا الموسم، الانتصار الرابع له على التوالي والسادس خلال ثمانية سباقات أقيمت حتى الآن هذا الموسم.
وقدم فيرستابن انطلاقة قوية في السباق ولم يمنح الفرصة للإسباني فيرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، الذي سرعان ما تفوق عليه البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعد انطلاق السباق. 

ونجح ألونسو في استعادة المركز الثاني من هاميلتون في اللفة 23 بعد تدخل لسيارة الأمان، لكنه لم يتمكن من التقدم على فيرستابن. 

وتدخلت سيارة الأمان إثر اصطدام البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس بأحد الحواجز. وأنهى ألونسو السباق الكندي في المركز الثاني وتلاه هاميلتون في المركز الثالث ليعتلي المنصة. 

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أما تشارلز لوكلير، سائق موناكو، فقد أحرز المركز الرابع بسيارة فيراري، وتلاه زميله الإسباني كارلوس ساينز في المركز الخامس، وسيرجيو بيريز في المركز السادس. 

واحتل المراكز من السابع إلى العاشر، البريطاني ألكسندر ألبون سائق وليامز والفرنسي استيبان أوكون سائق ألبين والبلجيكي-الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن والفنلندي فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو. 

ورفع فيرستابن رصيده في صدارة الترتيب العام للسائقين ببطولة العالم إلى 195 نقطة، متفوقاً بفارق 69 نقطة أمام زميله المكسيكي سيرجيو بيريز، الذي أحرز المركز السادس في سباق كندا، لكنه حقق أسرع لفة خلال السباق. 

وتتواصل منافسات بطولة العالم لسباقات فورمولا1- بإقامة سباق الجائزة الكبرى النمساوي في الثاني من يوليو المقبل.

فورمولا 1
ماكس فيرستابين
هاميلتون
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