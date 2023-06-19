هاميلتون سعيد بمنصة التتويج

لندن(د ب أ)

قال البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، إنه كان شرفاً له أن ينافس بطلين للعالم، بعدما أنهى سباق جائزة كندا الكبرى، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، خلف الهولندي ماكس فيرستابن، والإسباني فرناندو ألونسو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن هاميلتون تواجد على منصة التتويج للمرة الثانية هذا الموسم، في سيارته المرسيدس التي تم تجديدها، حيث كان أنهى سباق جائزة برشلونة الكبرى في المركز الثاني خلف فيرستابن.

وقال هامليتون:«إنه شرف أن أتواجد مع بطلين للعالم. كنت متحمساً لكوني في المركز الثالث، وكنت أحاول أن أكون في هذا المزيج».

وأضاف: «لم تكن لدينا السرعة اليوم. كنا على علم بأن أداءنا على هذا المضمار لن يكون الأفضل لأننا نعاني في المنعطفات منخفضة السرعة، ولهذا كنت ابتعد عن فرناندو وماكس».

وأضاف: «ولكننا نحاول باستمرار وأعتقد أننا سنصل إلى القمة في مرحلة ما. سرعتنا كانت أفضل اليوم لذلك نحن نسير في الاتجاه الصحيح».

وتواجد هاميلتون في المراكز الثلاثة الأولى في سباق واحد من أول ستة سباقات هذا الموسم، ولكن بطل العالم سبع مرات سيدخل السباق المقبل في النمسا يوم 2 يوليو بزخم كبير، بعدما قدم أداءً قوياً في برشلونة ومونتريال.

وبدأ هاميلتون «38 عاماً» السباق من مركز الانطلاق الثالث، وقفز للمركز الثاني في المنعطف الافتتاحي بعدما تخطى ألونسو، الذي كانت بدايته بطيئة. وحافظ هاميلتون على تقدمه أمام ألونسو في الجولة الأولى من دخول مراكز الصيانة، ولكنه لم يستطع فعل الكثير لمنع ألونسو من استعادة المركز الثاني في اللفة 22 من أصل 70 لفة.

وقال هاميلتون: «تقدم فريق أستون مارتن بخطوة علينا في هذا السابق بتحديثاتهم ولكننا نعمل على جلب المزيد من التحديثات للتقدم للأمام».

وأردف: «من الرائع أن يكون لديك هذه الاستمرارية وأن تتواجد على منصة التتويج». بالنسبة لفيرستابن، فإن سائق ريد بول أنهى السباق بفارق 5. 9 ثانية أمام ألونسو وعزز صدارته لترتيب فئة السائقين بفارق 69 نقطة عن أقرب ملاحقيه.