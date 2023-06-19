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الرياضي

الجالبوت «على بُعد خطوة» من البقاء مع «الصقور»

الجالبوت «على بُعد خطوة» من البقاء مع «الصقور»
19 يونيو 2023 11:13

فيصل النقبي (رأس الخيمة) 
اقترب المدرب الوطني محمد الجالبوت من التوقيع على عقد تدريب فريق الإمارات في دوري أدنوك للمحترفين، حيث تبقت خطوة أخيرة من أجل الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة. 
وقاد الجالبوت، «الصقور» للصعود لدوري المحترفين، بعد احتلال الفريق للمركز الثاني بالدوري ولعب دوراً كبيراً بحصوله على الوصافة خلف حتا. 
وسبق للجالبوت تدريب العربي ودبا الحصن وأخيراً الإمارات، وهي التجربة الأولى له كمدرب في دوري المحترفين، في حال إعلان تعاقد «الصقور» معه، حيث سبق له أن كان مساعداً للمدرب في شباب الأهلي في المواسم السابقة. 
من جانب آخر، وصلت مفاوضات التجديد مع البرازيلي دياجو فارياس إلى نهايتها السعيدة، حيث من المقرر استمرار اللاعب مع «الصقور» في الموسم المقبل.

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نادي الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
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