سلطان بن أحمد القاسمي يتوج الفائزين في بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس

توج سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مساء الأحد، الفائزين بالمركز الأول للفئات الثلاث في بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس بنسختها الأولى، والتي أقيمت على صالة مركز "دبليو بي إيه" في ضاحية الرحمانية بالشارقة.

وكرم سموه الفائزين بالبطولة في فئاتها الثلاث، حيث أحرز المركز الأول في فئة المواطنين كل من محمد جمعة المهيري وعيسى خليفة الشيباني، فيما نال جائزة المركز الأول لفئة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كل من فهد بهبهاني وعبدالعزيز المعيوف من دولة الكويت، وتوج الثنائي الإماراتي عبدالله العبدالله والأسباني تشافي رودريغيز من فئة المحترفين.

كما قام سموه، خلال التتويج، بتكريم الفرق التي حازت على المركز الثاني في بطولة الشارقة الرياضية للبادل تنس بمختلف فئاتها، إضافة إلى الرعاة والشركاء في تنظيم البطولة.

كان سموه قد تابع المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت بتنظيم من قناة الشارقة الرياضية بالتعاون مع مركز "دبليو بي إيه" فئة المحترفين، والتي اتسمت بالندية والحماس، قدم فيها اللاعبون مستويات عالية تعكس مدى قوة المنافسة في مباريات البطولة منذ انطلاقها حتى المواجهة النهائية.

كما اطلع سموه على منشآت مركز "دبليو بي إيه" وما يحويه من مرافق رياضية مثل صالة الحديد "الجيمينازيوم" والعلاج الطبيعي وغرفة الاختبارات الرياضية وغرف الاستشفاء التي تخدم مرتاديه من كِلا الجنسين.

شهدت البطولة، التي أقيمت على مدار 5 أيام، تنافساً مثيراً بين اللاعبين المشاركين والذين بلغ عددهم 230 مشاركا، موزعين على 3 فئات وهي: "مواطنون - مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي - المحترفون".

وحظيت البطولة بمشاركة واسعة من مختلف دول العالم منها منتخبات الإمارات وسلطنة عُمان وقطر والكويت، فيما شارك عدد من اللاعبين المحترفين من إسبانيا والبرازيل والبرتغال.

وبلغ مجموع الجوائز للفرق الفائزة 165 ألف درهم، إضافة للجوائز العديدة المخصصة للجماهير الحاضرة، ولُعبت البطولة بنظام خروج المغلوب وصولاً للمباراة النهائية.

حضر المباراة النهائية والتتويج بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من: الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن محمد بن سالم القاسمي مدير هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعدد من مديري المؤسسات والهيئات الحكومية وممثلي الشركات الراعية، وجمع غفير من الجماهير متابعي ومحبي اللعبة.