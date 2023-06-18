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الرياضي

أميركا وبريطانيا إلى نهائي مونديال «سلة الكراسي»

(تصوير: حسن الرئيسي)
19 يونيو 2023 00:52

رضا سليم (دبي) 

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تأهل منتخبا أميركا وبريطانيا إلى المباراة النهائية لفئة الرجال من بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة والمقامة حالياً بمركز دبي التجاري، والتي تختتم غداً الثلاثاء. 
وجاء تأهل المنتخب الأميركي بعد الفوز على نظيره الهولندي بنتيجة (52-41)، في مباراة جمعتهما في افتتاح الدور نصف النهائي، ويقترب الأميركي من حلم الفوز باللقب اللقب للمرة السابعة بتاريخه، بعد أن حقق الأميركيين الفوز بكأس العالم في نسخ (1979 و1983 و1986 و1994 و1998 و2002، ويحتفظ بلقب أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، وهي المرة الثانية عشرة التي يتأهل فيها الأميركان للنهائي. 
فيما تأهل منتخب بريطانيا حامل اللقب للنهائي بعد فوزه على إيران، بنتيجة 64-44، ليصعد للمباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه وسبق أن حقق اللقب عام 1973 في بلجيكا ونسخة هامبورج الأخيرة 2018. 
من جانبه، أعرب ماجد العصيمي مدير البطولة، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية عن سعادته بما حققته بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة «دبي 2022» والتي يسدل عليها الستار الثلاثاء، من نجاحات كبيرة وإشادة دولية ليس فقط من الاتحاد الدولي للعبة، بل أيضا من خلال رسائل الشكر التي وصلت إلى اللجنة المنظمة للبطولة من الوفود المشاركة. 
وأكد العصيمي، أن المكاسب في استضافة الحدث العالمي متعددة، في مقدمتها تأكيد مكانة الإمارات، وخاصة دبي في تمكين أصحاب الهمم في كافة المجالات، وتأكيد مكانة دبي في تنظيم الأحداث العالمية في تنظيم استثنائي في حدث يقام للمرة الأولى عربياً وشرق أوسطياً، وذلك بشهادة الوفود التي أدلوا بآرائهم من خلال الاستبيان الذي تم توزيعه عليهم لمعرفة آرائهم في البطولة والتنظيم بشكل عام، وجاءت ردود الفعل مفخرة وتأكيد على قدرة الكوادر الإماراتية في تنظيم أكبر الأحداث.
وأضاف أن إطلاق أول منتخب إماراتي للسيدات على هامش هذه النسخة، وإشادة الاتحاد الدولي بالخطوة الأولى كانت من المكاسب أيضاً، كما أن فرق العمل بنادي دبي لأصحاب الهمم أصبحت مؤهلة بصورة احترافية في التعامل مع الأحداث العالمية، وهو ما يجعل طموحاتنا بلا حدود في استضافة أكبر الأحداث العالمية في مختلف الألعاب.
وأضاف: استضافة بطولة عالم بهذا الحجم يزيد من وعي المجتمع، ويزيل العوائق البيئية كي تكون البطولة صديقة لأصحاب الهمم وتعميمها على مستوى الإمارات وأيضاً الدول المشاركة.
وأكد مدير البطولة أن التحدي المقبل في استضافة بطولة العالم لرفعات القوة والتي ستقام خلال شهر أغسطس المقبل، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها دبي بطولتي عالم خلال 60 يوماً، خاصة أن مونديال سلة الكراسي كان من المفترض أن يُقام في نوفمبر 2022 إلا أنه تأجل بسبب توقيت كأس العالم لكرة القدم في قطر.

أميركا
بريطانيا
مركز دبي التجاري
سلة الكراسي المتحركة
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