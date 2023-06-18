«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تكتب مشهد الختام في «دبي»

دبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم منافسات بطولة رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو- جولة دبي، التي نظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو «AJP»، في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي.

وأضفت الجماهير التي توافدت لمؤازرة اللاعبين في اليوم الختامي أجواء تنافسية مثيرة لمجموعة من النزالات القوية التي جمعت عدداً من أبرز اللاعبين المحترفين على الساحتين المحلية والدولية.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بطلاً، و«كوماندو جروب» في مركز الوصيف، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «نجحت هذه الجولة من بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) في تحقيق مكاسب عدّة من خلال استقدام عدد من أبرز نجوم البساط العالميين، خصوصاً من حملة الحزام الأسود الذين أثروا المنافسات بأدائهم الاستثنائي، ووفرت البطولة بيئة ملائمة للكشف عن المواهب المحلية الصاعدة من فئات البراعم والأشبال، بما يواكب خطط الاتحاد في تأسيس قاعدة متينة من اللاعبين الذين يمثلون مستقبل الرياضة في الدولة».

وأكد الشامسي أن مثل هذه البطولات تساهم في تطوير أداء اللاعبين المشاركين وصقل مواهبهم، لا سيّما أنها توفر فرص الاحتكاك القوي مع لاعبين متمرسين، وتكسبهم الخبرة في التحضير بشكل أفضل للاستحقاقات القادمة.

وأشاد الشامسي بالأداء المتطور للاعبي الإمارات، وقدرتهم على مجاراة أقوى اللاعبين، لافتاً إلى أن مستوياتهم الفنية تتطور بشكل مستدام.

وتابع: «يثبت لاعبو الإمارات أنهم الرقم الصعب في كل بطولة، وكعادتهم نجحوا في تقديم أداء رفيع في هذه الجولة، وحصد الكثير من الميداليات الذهبية في الفئات المختلفة، ولا بد من الإشادة بجهود الأندية والأكاديميات المحلية في العمل وفقاً لرؤية الاتحاد التي ترتكز على بناء المواهب والاستثمار في قدراتها لتشكل المخزون الاستراتيجي لرياضة الجو جيتسو الإماراتية».

وكشف إبراهيم عبدالله الحوسني، أحد مدربي المنتخب الوطني للمراحل السنية، عن أسباب الأداء القوي والمتزن للاعبي الإمارات في البطولة، والتي من أبرزها اعتماد أفضل البرامج التدريبية لدى الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة، مؤكداً أن موسم الجو جيتسو لا يتوقف على مدار العام، ولا يكاد ينتهي الموسم حتى يتم التحضير تلقائياً للموسم الجديد، الأمر الذي يبقي اللاعبين على أتم الجاهزية والاستعداد لخوض البطولات. ولفت الحوسني إلى أهمية بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP في تطور اللعبة محلياً وعالمياً، بالنظر إلى العدد الهائل من البطولات التي تنظمها في مختلف دول العالم، معبراً عن سعادته بوصول عدد المشاركين في جولة دبي إلى 1800 لاعب ولاعبة، يمثل الأطفال والبراعم نسبة كبيرة منهم، ما يعكس الدور الكبير للأسر والعائلات في تشجيع أبنائهم على ممارسة اللعبة، وزيادة وعيهم بدور هذه الرياضة في ترسيخ قيمها النبيلة في نفوسهم وشخصياتهم، وتعزيز صحتهم البدنية والعقلية.