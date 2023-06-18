الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأولمبياد الخاص» يستهل «الألعاب العالمية» بالجمباز الإيقاعي

«الأولمبياد الخاص» يستهل «الألعاب العالمية» بالجمباز الإيقاعي
18 يونيو 2023 22:15

أبوظبي (الاتحاد) 
انطلقت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023، التي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الإماراتي ببعثة تاريخية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوامها 167 شخصاً، بواقع 72 لاعباً، و31 من الشركاء الموحدين يخوضون منافسات 20 لعبة رياضية، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المصاحب للبعثة.
واستهل لاعبو البعثة مشاركاتهم برياضة الجمباز الإيقاعي خلال مباريات التقسيم في مركز «ميسي برلين»، وذلك بعد انتهاء مراسم الافتتاح.
ويتنقل لاعبو الإمارات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023، بين 17 موقعاً محددة لمنافسات الرياضات العشرين التي يشاركون فيها، والتي تتضمن السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية «ذكور»، والكرة الطائرة «إناث»، وكرة السلة، والجمباز الإيقاعي، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية. 

أخبار ذات صلة
سفارة الإمارات في برلين تحتفي ببعثة الأولمبياد الخاص
الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص تروي قصتها في برلين

خلال حفل الافتتاح، ولترسيخ مبادئ الوحدة والدمج، وبمشاركة بعض وفود الأولمبياد الخاص من الدول المشاركة، قامت كل دولة بترشيح لاعب من أصحاب الهمم، يجمع مقداراً بسيطاً من الماء من وطنه. وأثناء دخول مواكب الدول إلى موقع الاحتفال، قام هؤلاء اللاعبون بالانفصال عن فرقهم والتوجه إلى نهر الأولمبياد الخاص، لسكب المياه التي أحضروها من أوطانهم، في لفتة ترمز إلى الاستمرارية والتعاون والترابط. وقد قام اللاعب غانم المعمري، ممثلاً عن دولة الإمارات، بحمل مياه جمعها من واحة العين، وسكبها في نهر الأولمبياد الخاص.
وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «مع انطلاق ألعاب برلين 2023، يحدونا الكثير من الثقة والأمل في أداء لاعبينا الذين بذلوا جهوداً مكثفة في الاستعداد، واستمرت تدريباتهم لشهور، الكل على قلبٍ واحد، والكل يريد أن يرفع راية الإمارات عالياً، وأن يعكس قيم المجتمع الإماراتي كالدمج والتسامح والاجتهاد التي لمسها العالم خلال ألعاب أبوظبي 2019، واليوم سنبدأ بالجمباز الإيقاعي، ونتمنى للاعبينا كل التوفيق.»
وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي قد أعلن عن تدريباته للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023، تحت شعار «الطريق إلى برلين»، وبدأت التدريبات بالفعل من بداية العام الحالي منذ شهر يناير الماضي.
وتضمنت تنظيم أربعة معسكرات تدريبية، منها ثلاثة داخل الدولة، تم تنظيم المعسكرين الأولين في مدينة العين في شهري يناير ومارس، وعقد المعسكر الثالث في شهر مايو على مستوى الدولة. فضلاً عن عقد معسكر في اليابان لفريق كرة القدم الموحدة للسيدات.

الأولمبياد الخاص
الألعاب العالمية
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
«أناتول» مستمر مع البطائح
الرياضي
«أناتول» مستمر مع البطائح
اليوم 14:15
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©