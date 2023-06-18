«الأولمبياد الخاص» يستهل «الألعاب العالمية» بالجمباز الإيقاعي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023، التي يشارك فيها الأولمبياد الخاص الإماراتي ببعثة تاريخية هي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوامها 167 شخصاً، بواقع 72 لاعباً، و31 من الشركاء الموحدين يخوضون منافسات 20 لعبة رياضية، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري المصاحب للبعثة.

واستهل لاعبو البعثة مشاركاتهم برياضة الجمباز الإيقاعي خلال مباريات التقسيم في مركز «ميسي برلين»، وذلك بعد انتهاء مراسم الافتتاح.

ويتنقل لاعبو الإمارات في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023، بين 17 موقعاً محددة لمنافسات الرياضات العشرين التي يشاركون فيها، والتي تتضمن السباحة، والريشة الطائرة، والبولينج، وألعاب القوى، والكرة الطائرة الشاطئية «ذكور»، والكرة الطائرة «إناث»، وكرة السلة، والجمباز الإيقاعي، والدراجات الهوائية، والفروسية، والقوة البدنية.

خلال حفل الافتتاح، ولترسيخ مبادئ الوحدة والدمج، وبمشاركة بعض وفود الأولمبياد الخاص من الدول المشاركة، قامت كل دولة بترشيح لاعب من أصحاب الهمم، يجمع مقداراً بسيطاً من الماء من وطنه. وأثناء دخول مواكب الدول إلى موقع الاحتفال، قام هؤلاء اللاعبون بالانفصال عن فرقهم والتوجه إلى نهر الأولمبياد الخاص، لسكب المياه التي أحضروها من أوطانهم، في لفتة ترمز إلى الاستمرارية والتعاون والترابط. وقد قام اللاعب غانم المعمري، ممثلاً عن دولة الإمارات، بحمل مياه جمعها من واحة العين، وسكبها في نهر الأولمبياد الخاص.

وبهذه المناسبة، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «مع انطلاق ألعاب برلين 2023، يحدونا الكثير من الثقة والأمل في أداء لاعبينا الذين بذلوا جهوداً مكثفة في الاستعداد، واستمرت تدريباتهم لشهور، الكل على قلبٍ واحد، والكل يريد أن يرفع راية الإمارات عالياً، وأن يعكس قيم المجتمع الإماراتي كالدمج والتسامح والاجتهاد التي لمسها العالم خلال ألعاب أبوظبي 2019، واليوم سنبدأ بالجمباز الإيقاعي، ونتمنى للاعبينا كل التوفيق.»

وكان الأولمبياد الخاص الإماراتي قد أعلن عن تدريباته للمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الدولي برلين 2023، تحت شعار «الطريق إلى برلين»، وبدأت التدريبات بالفعل من بداية العام الحالي منذ شهر يناير الماضي.

وتضمنت تنظيم أربعة معسكرات تدريبية، منها ثلاثة داخل الدولة، تم تنظيم المعسكرين الأولين في مدينة العين في شهري يناير ومارس، وعقد المعسكر الثالث في شهر مايو على مستوى الدولة. فضلاً عن عقد معسكر في اليابان لفريق كرة القدم الموحدة للسيدات.