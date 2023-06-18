«الشاهينية» تفوز بتحدي «الفطامين» في «الذيد»

الذيد (الاتحاد)

تواصلت اليوم، منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الذيد، والذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمن إقامة 20 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر.

وحصدت «الشاهينية» لعلي راشد حمود الكتبي، لقب الشوط الأول بتوقيت وقدره 2:13:97، وفي الشوط الثاني تفوق «مكحول» لحمد حمود حمد الكتبي، بزمن وقدره 2:14:54، وفاز «خير» لعلي راشد حمود الكتبي، بلقب الشوط الثالث، أما الشوط الرابع فكان من نصيب «شاهين» لحمدان سعيد سالم بالهمزة، بزمن وقدره 2:9:94، وتألقت «الشاهينية» لحران محمد عبدالله بن هويدن الكتبي، في الشوط الخامس وحصدت اللقب بزمن وقدره 2:6:74، وفي الشوط السادس طارت «مياس» لعبدالله محمد معضد هويدن، باللقب خلال 2:12:65، وأنجز المهمة في الشوط السابع «إنجاز» لسيف خليفة بن نومة الكتبي، بزمن وقدره 2:11:6، وفي الشوط الثامن حلق «عالي» لعبدالله سالم الخاصوني، بزمن وقدره 2:11:16، وعاد اسم «الشاهينية» لسيف مهير علي الخرم الكتبي، للتألق مجدداً في الشوط التاسع بزمن وقدره 2:12:8، وفي الشوط العاشر فاز «شاهين» لسعيد سالم خلفان بن جرش الكتبي باللقب، بزمن وقدره 2:8:99، أما الشوط الحادي عشر فكان الفوز من نصيب «الشاهينية» ليعروف صغير مرخان الكتبي، بزمن وقدره 2:10:90، وسيطر في الشوط الثاني عشر «الطاغي» لماجد سلطان علي الحافري على الأحداث وخطف الأضواء، بزمن وقدره 2:14:28.

وفي الأشواط المفتوحة، حققت «الشاهينية» لمانع علي حميدي الكتبي اللقب في الشوط الثالث عشر بزمن بلغ 2:13:86، وتوهج «برزان» لعبيد علي سليم الجنيبي، بلقب الشوط الرابع عشر بتوقيت وقدره 2:10:10، وفي الشوط الخامس عشر حصدت «الشاهينية» لعبدالله سالم الخاصوني اللقب عن جدارة، خلال 2:12:17، أما الشوط السادس عشر فكان التألق من جانب «صدام» لعبيد علي سليم الجنيبي، بزمن وقدره 2:9:28.

وفي أشواط الصعوب، خطف «الظبي» لعبدالعزيز سعيد محمد القايدي اللقب في الشوط السابع عشر بتوقيت وقدره 2:11:76. وكان الفوز في الشوط الثامن عشر من نصيب «المحيط» لسعيد راشد بن دغيش الكتبي، بزمن وقدره 2:14:54، وفرضت «الشاهينية» لسعيد راشد بن دغيش الكتبي سيطرتها في الشوط التاسع عشر بتوقيت بلغ 2:15:14، أما الشوط العشرون ففاز به «مفتاح» لماجد سلطان علي الحافري، بزمن وقدره 2:11:92.

من جانب آخر، أقيمت صباح أمس الأول، منافسات سباق الهجن لسن الفطامين بميدان الراشدية بمنطقة البطائح، وتضمنت المنافسات إقامة 4 أشواط لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل، لمسافة 1500 متر، وأسفرت النتائج عن فوز «الشاهينية» لسعيد عبدالله بن شميل الكتبي، في الشوط الأول بزمن وقدره 2:42:45، و«هملول» لمحمد عبدالله بن شميل الكتبي، بالشوط الثاني بزمن وقدره 2:39:20 «أفضل توقيت»، وفي الشوط الثالث فازت «هملولة» لمحمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 2:43:2، وكان الفوز في الشوط الرابع من نصيب «هملول» لمحمد عبدالله بن شميل الكتبي، بزمن وقدره 2:41:70.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لسباقات الهجن، التي ينظمها نادي الشارقة لسباقات الهجن على مدار العام، ساهم في إحداث نقلة نوعية وتطورات تمت إضافتها خلال الأعوام السابقة، كما زادت من إقبال ملاك الهجن على هذه السباقات بشكل عام، وسباق سن الفطامين بشكل خاص، الذي يشهد إقبالاً كبيراً من ملاك الهجن من كافة أنحاء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.