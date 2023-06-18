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«الجودو» يعود من «آستانا» بنقاط التأهل إلى أولمبياد باريس

«الجودو» يعود من «آستانا» بنقاط التأهل إلى أولمبياد باريس
18 يونيو 2023 21:15

أبوظبي (الاتحاد)
حرم تضارب قرارات حكام الطاولة وجهاز «الفار»، طلال شفيلي لاعب منتخب الجودو من الخروج بميدالية برونزية في بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023، بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراوات في مباراة الدور قبل النهائي، مما تسبب في عدم بلوغه الدور النهائي بخسارته أمام بطل ألمانيا والفائز بذهبية أساتذة الجودو في البرتغال عام 2022 اللاعب ريسيل دومينك «29 عاماً»،
وذلك في مباراة ملحق التأهل في منافسات الوزن الخفيف المتوسط في البطولة، التي اختتمت مساء أمس في مدينة آستانا العاصمة الكازاخية بمشاركة 42 دولة، ليكتفي لاعبنا طلال الذي كان قريباً من الفوز بالميدالية والتأهل بالمركز الخامس على حساب 29 لاعباً، من أبرز المصنفين في هذا الوزن على مستوى العالم، فيما خرج منتخبنا بحصيلة ممتازة من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024، لتضاف لرصيده خلال المرحلة القادمة.
وكان لاعبنا طلال قد بدأ مشواره في تصفيات الوزن الخفيف المتوسط تحت 81 كجم ضمن المجموعة «ب»، وتأهل عنها بفوزه على بطل أميركا المخضرم برلينر كيل، ثم على لاعب طاجكستان الشاب ريزروف شودمون، فيما نجح في تخطى بطل روسيا الذي يشارك بصفة فردية أدم تيشوف مما كفل له الصدارة والتأهل وحصد المزيد من النقاط.. وقد التقى في بداية تصفيات المربع الذهبي ببطل أوروبا وألمانيا اللاعب ريسيل للعب على البرونزية أو التأهل إلى النهائي الذهبي، ليخسر تلك المرحلة وليواجه المصنف الأول لذلك الوزن البرازيلي الشاب جيلهيرمي شميدت على البرونزية، وليخسر لاعبنا طلال نتيجة الإرهاق والضغط النفسي بسبب اهتزاز التحكيم، فيما واصل البطل البرازيلي مشواره ليخرج بفضية الوزن، وبذلك حل لاعبنا طلال خامساً بعد أن قدم مستويات فنية كانت محل إشادة من مدرب منتخبنا الأول فيكتور.
ومع ختام مباريات اليوم الثاني لبطولة آستانا، احتفظ منتخب إيطاليا بصدارة الترتيب العام برصيد ذهبتين، وفي المركز الثاني حل منتخب إسبانيا بذهبية وفضية وبرونزيتين، وفي المركز الثالث تقدمت كازاخستان برصيد ذهبية وفضية وبرونزيتين.

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