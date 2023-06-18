إنريكي يقترب من سان جيرمان

باريس (د ب أ)



كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن أن المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم لويس إنريكي يقترب من تدريب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء ذلك وفقاً لما ذكرته صحيفتا «ليكيب» الرياضية و«لو باريزيان» الفرنسيتان اليوم الأحد. وتم في وقت سابق استبعاد الألماني يوليان ناجلسمان، المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونيخ، كمرشح لخلافة الفرنسي كريستوف جالتييه في تدريب النادي الفائز ببطولة الدوري الفرنسي.

يذكر أن رحيل جالتييه عن باريس سان جيرمان لم يتم تأكيده رسمياً بعد. وحسب التقارير، أحرزت المفاوضات مع الإسباني إنريكي «53 عاماً» تقدماً كبيراً في تلك الأثناء ومن الممكن الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الجانبين في الأسبوع المقبل.

كان آخر عمل تولاه المدير الفني السابق لنادي برشلونة هو تدريب المنتخب الإسباني خلال نهائيات بطولة كأس العالم السابقة «مونديال قطر 2022».

ويتردد أن باريس سان جيرمان سيوقع عقداً لمدة عامين مع إنريكي. وكانت قائمة المدربين المرشحين لتدريب سان جيرمان تضم أيضاً الإسباني تشابي الونسو مدرب باير ليفركوزن والإيطالي تياجو موتا، غير أن مجلة «كيكر» الألمانية نقلت عن المدير الرياضي للنادي الألماني سيمون رولفس تأكيده بقاء تشابي في باير ليفركوزن.