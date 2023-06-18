إيطاليا «ثالث» دوري الأمم بالفوز على هولندا

أنشيده (رويترز)

حققت إيطاليا الميدالية البرونزية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بعد الفوز 3-2 على هولندا صاحبة الأرض في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم الأحد.

ومنح فيدريكو ديماركو التقدم بهدف لإيطاليا بتسديدة قوية في الزاوية البعيدة، بعد ست دقائق من البداية وعزز دافيدي فراتيسي النتيجة في الدقيقة 20 بتسديدة من مدى قريب.

وبدأت هولندا الشوط الثاني بقوة وأجرت ثلاثة تغييرات هجومية بعد الاستراحة، وسجل ستيفن برجفاين هدف تقليص الفارق في الدقيقة 68.

لكن فيدريكو كييزا جعل النتيجة 3-1 لإيطاليا في الدقيقة 73 بعد هجمة مرتدة.

وشهدت اللحظات الأخيرة إثارة بعدما سجل جورجينيو فينالدوم هدفاً ثانياً لهولندا، قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وحافظت إيطاليا على تقدمها وصمدت أمام ضغط أصحاب الأرض، بعدما احتسب الحكم تسع دقائق كوقت بدل الضائع لتخرج بالانتصار.

وبدأت إيطاليا المباراة بسرعة وبعد عدة تمريرات مهد جياكومو راسبادوري الكرة إلى ديماركو، الذي سجل بتسديدة رائعة.

وصمتت جماهير هولندا بعد صدمة الهدف ولم يكن هناك تقريباً أي صوت عقب 14 دقيقة أخرى حين ذهبت كرة مرتدة إلى فراتيسي ليسجل.

وتحول أداء الفريق الهولندي في الشوط الثاني وهدد مرمى حارس إيطاليا جيانلويجي دوناروما، الذي تصدى بشكل رائع لتسديدة من كودي جاكبو الذي أهدر أيضاً فرصة في الشوط الأول.

واستمر جاكبو في المحاولة وصنع هدف برجفاين حين أظهر البديل براعته وهو يسيطر على الكرة، قبل أن يسدد بقدمه اليسرى في الشباك.

لكن كييزا توغل من الجانب الأيسر نحو منطقة الجزاء وسدد من زاوية ضيقة داخل المرمى، بعدها بخمس دقائق لتتلقى هولندا ضربة أثناء البحث عن إدراك التعادل.

وأعاد هدف فينالدوم المتأخر الأمل لهولندا لكنه لم يكن كافياً، للفريق الذي أراد الفوز ببطولة كبرى على ملعبه لكنه خسر 4-2 ضد كرواتيا، بعد وقت إضافي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء.

وخسرت إيطاليا في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1 ضد إسبانيا في الدور قبل النهائي يوم الخميس الماضي.

وتلعب إسبانيا ضد كرواتيا في النهائي في روتردام اليوم أيضاً.