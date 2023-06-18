فالفيردي «الريال» يرفض «البلوز»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يسعى الأرجنتيني ماريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لتشيلسي، إلى إدخال تعديلات مهمة على الفريق الإنجليزي، قبل انطلاق الموسم الجديد 2023/ 2024.

وترصد إدارة «البلوز» ميزانية كبيرة لصفقات هذا الصيف، رغم أنها أنفقت أكثر من 600 مليون يورو خلال سوقي الانتقالات الأخيرتين.

ويعتبر نجم خط الوسط الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد، أحد الخيارات المهمة التي حددها بوكيتينو، لتدعيم خط وسطه في ظل احتمالات رحيل الكرواتي كوفاسيتش.

ولعب فالفيردي دوراً أساسياً في خطط وتشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم الماضي، كحلقة وصل بين الدفاع والهجوم، وإن كان الريال لم ينجح في الدفاع عن لقبيه بطلاً للدوري «الليجا» ودوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أن انضمام الإنجليزي جودي بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد مؤخراً، ربما يقلل من فرص لعب فالفيردي أو يجبره على الدخول في منافسة قوية من أجل حجز مكان ثابت في التشكيلة الأساسية للريال في الموسم الجديد. غير أن المصادر نفسها أوضحت إن فالفيردي رفع راية التحدي وجاهز لإثبات جدارته باللعب للنادي الملكي الذي يعشقه.

وعندما سألت صحيفة «ماركا» فالفيردي عن الأنباء التي ترددت بشأن انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، قال مندهشاً: تشيلسي؟ لا على الإطلاق وأنا سعيد هنا في «سانتياغو برنابيو»، وأحاول الاستفادة بكل لحظة أعيشها هنا. وأضاف قائلاً: أريد أن أترك «بصمة» في ريال مدريد أفضل نادٍ في العالم، وهدفي مواصلة اللعب في صفوفه من أجل حصد البطولات والألقاب وإسعاد جماهيره.

ويقضي فالفيردي في الوقت الحالي إجازته الصيفية، بعد أن استبعده الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني الجديد لمنتخب أوروجواي من قائمة المنتخب التي تلعب مباراتين وديتين أمام نيكاراجو وكوبا. وعندما أبدى الصحفيون دهشتهم لهذا القرار غير المتوقع باستبعاد فالفيردي، وكذلك رونالد أراوخو مدافع برشلونة، كان التبرير الوحيد هو إراحتهما بعد موسم طويل وشاق لكليهما.

ولعب فالفيردي الذي يكمل في 22 يوليو القادم 25 عاماً «مواليد 1998» مسيرته الاحترافية في بينارول خلال الفترة من 2008 إلى 2015، ثم انتقل إلى فريق «الرديف» في ريال مدريد موسم 16/2017، غير أن الريال أعاره إلى ديبورتيفو لاكورونيا موسم 2017/ 2018، ليعود بعدها إلى الفريق الأول للريال مباشرة.

ولعب فالفيردي لمنتخبات الشباب الأوروجوايانية تحت 15 و17 و18 و20 سنة وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2017.