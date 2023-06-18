اتحاد الكرة يشارك «الفيفا» في تأهيل حكام الصالات

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات تنظيم الدورة الدولية للحكام في أغسطس المقبل، بمشاركة خبير متخصص من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتقام الدورة بالتعاون مع الفيفا واتحاد الكرة، بهدف تأهيل الحكام قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأكد الدكتور عبدالله الشحي، عضو اللجنة، المدير الفني المشرف العام على الحكام، أن هذه الدورة تعزز الجهود الكبيرة في الارتقاء بمستوى التحكيم، بما يتماشى مع استراتيجية اللجنة التنفيذية ولجنة الحكام، لتطوير الكفاءات التحكيمية.

وأوضح وجود خطة تستهدف اجتذاب العديد من العناصر التحكيمية، خاصة مع الرغبة الكبيرة في تواجد الكفاءات الإماراتية في اللعبة، حيث وصل العدد لنحو 31 حكماً من الجنسين، من بينهم 3 دوليين.

وأشار إلى حرص اللجنة على إطلاع حكام كرة قدم الصالات على أفضل الممارسات في مجال التحكيم، من خلال مشاهدة الحالات التحكيمية في المباريات المحلية والعربية والدولية، لاسيما مع وجود العديد من المشاركات للحكام في البطولات القارية والعربية المقبلة.