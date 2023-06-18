الإمارات تستضيف بطولة زايد لكرة الصالات ديسمبر 2024

أبوظبي (وام)

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة الجامعية، إقامة بطولة زايد الثالثة لكرة قدم الصالات في الإمارات خلال ديسمبر 2024، بعد اعتماد اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية والجامعية للبطولة.

كما قرر إقامة البطولة العربية الشاطئية في سلطنة عمان خلال مارس 2024، والبطولة العربية لكرة قدم الصالات على مستوى الفتيات في فلسطين في أغسطس 2024، فيما تقدمت الجزائر وسوريا بطلب استضافة بطولتي الكاراتيه وتنس الطاولة في 2024.

وعقد المكتب التنفيذي اجتماعه الدوري التاسع «عن بُعد» برئاسة الدكتور سعيد حمد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للرياضة الجامعية.

واستعرض المجتمعون نتائج اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي استضافته دولة الإمارات في مايو الماضي، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وأجندة الفعاليات والبطولات في 2023-2024.

وقرر المكتب التنفيذي الموافقة على إقامة البطولة العربية للتايكواندو بالأردن من 6 إلى 10 أكتوبر المقبل، وعقد الاجتماع العاشر للمكتب التنفيذي في 7 أكتوبر على هامش البطولة، كما وافق على استضافة المغرب لدورة الألعاب الشاطئية في نوفمبر المقبل، ودورة الصالات لكرة السلة والطائرة وتنس الطاولة في ديسمبر المقبل بمصر.

ودعا المجتمعون لأهمية التنسيق قبل انعقاد انتخابات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية في نوفمبر 2023، لتعزيز مكانة الرياضة الجامعية العربية في المكتب التنفيذي ولجان الاتحاد الدولي.

وأكد الحساني أن الاتحاد العربي للرياضة الجامعية، حقق خلال انتخابات الاتحادين الأفريقي والآسيوي للرياضة الجامعية العديد من المكتسبات المهمة، بتواجد كوادره في المناصب القيادية والتنفيذية، كما أشاد بجهود العاملين في الأمانة العامة للاتحاد العربي في استضافة وتنظيم اجتماع الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية بالإمارات.

