كومان والخروج من عباءة البديل السوبر

فارو(أ ف ب)

في منتخب فرنسي من دون ديناميكية ويفتقر للأفكار، كان كينجسلي كومان الوحيد الذي خرج عن الإيقاع في مواجهة جبل طارق المتواضعة (3-0) الجمعة، في محاولة نزع صفة الجوكر عنه واحتلال موقع راسخ في هجوم المنتخب الأزرق.

في نهاية موسم منهك للاعبين ينشط تفكيرهم في العطل الصيفية، لا يزال لاعب بايرن ميونيخ الألماني يملك القدرة البدنية والحافز.

وإذا كان زملاؤه قدّموا أداءً متواضعاً وكافياً لتخطي المنتخب المصنف 201 عالمياً، فإن لاعب باريس سان جيرمان السابق صنع خطراً مستمراً من خلال اختراقاته على الممرّ الأيمن ومراوغاته.

نتيجة انجرافه ثم عرضية على المسطرة، افتتح المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو التسجيل برأسه في الدقيقة الثالثة.

قال الجناح البالغ 27 عاماً «في الهدف الأوّل، كانت لحظة نادرة حصلت فيها على مساحة في دفاع الخصم. من الجيد أن تبدأ بهذا الشكل، وتخفّف الضغط عليك».

كانت مواجهة جبل طارق الأخيرة لوصيف مونديال 2022، قبل مواجهة اليونان الاثنين على ملعب استاد دو فرانس ثم استهلال عطلة الصيف.

معتاداً على لعب دور البديل في المنتخب، يحاول كومان استغلال كل الفرص المتاحة. أثبت ذلك بعد دخوله في نهائي مونديال قطر في الدقيقة 71 أمام الأرجنتين، حيث كان مصدر الهدف الثاني لكيليان مبابي وضخّ الدماء في القطاع الهجومي، ولو أن ليلته انتهت بركلة ترجيح ضائعة مهّدت لتتويج ليونيل ميسي ورفاقه.

هل يمكن لصاحب خمسة أهداف دولية الخروج من عباءة البديل السوبر؟ في 48 مباراة دولية، لا يملك لاعب بايرن ميونيخ سوى 23 مشاركة أساسية مع تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب، ما يعادل 50%.

مع ذلك، يمكن لكومان أن يأمل في موقع أعلى مكانة مع فرنسا. في خريف 2019 على سبيل المثال، خاض مواجهات واعدة ولعب أساسياً في خمس مباريات ضمن تصفيات أوروبا 2021 سجّل خلالها ثلاثة أهداف.

كما عرف الجناح الموهوب فترة جيدة في موسم 2021-2022 عندما اختبر ديشامب في أكثر من مناسبة خطة 3-5-2، معوّلاً عليه كلاعب محرّك على الجبهة اليمنى التي يشغلها مع بايرن.

بهذا الأسلوب، فازت فرنسا على كازاخستان 8-0، بينها تمريرتان حاسمتان لكومان.

شرح ديشامب آنذاك «إذا كنت قد وضعته هناك، فليس لمرّة واحدة. يتطلب الأمر تعديلات لكنه مثالي من الناحية الهجومية، لأنه يتواجد في منطقته وهو مسرّع للعب، مع قدرة على الإقصاء، التسجيل والتمرير الحاسم».

بيد أن المدرّب تخلى عن هذا الفكر التكتيكي بسرعة، مفضلاً إبعاد كومان لدور بديل لعثمان ديمبيليه في مونديال قطر.

رغم الإحصائيات الواجب تحسينها (9 أهداف و7 تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات مع بايرن ميونيخ)، حقق موسماً ناجحاً في بافاريا حيث تُقدّر عطاءاته منذ قدومه في 2015. بعد أن أصبح من كوادر الفريق الأحمر، يأمل كومان في نقل حيثيته إلى المنتخب الفرنسي.

تبقى معرفة ما إذا كان ديشامب سيمنحه مشاركة أساسية ثانية توالياً الاثنين، وهو أمر لم يحصل مع الديوك منذ 2019.