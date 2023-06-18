«المانشافت» يستعين بخبرة جوندوجان

فرانكفورت(د ب أ)

شارك إيلكاي جوندوجان في تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، استعداداً للمباراة الدولية الودية أمام المنتخب الكولومبي، حيث سيتواجد في التشكيل الأساسي.

وغاب جوندوجان عن المباراة الودية أمام المنتخب البولندي أمس الأول الجمعة، والتي خسرها المنتخب الألماني بهدف دون مقابل، حيث كان قد انضم للمنتخب في اليوم السابق، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه مانشستر سيتي يوم 10 يونيو.

وقال هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني «المانشافت»، إن لاعب خط الوسط سيبدأ المباراة أمام المنتخب الكولومبي، التي تقام بعد غد الثلاثاء.

ولم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم اليوم بفرانكفورت الحارس مارك أندريه تير شتيجن، ولاعب خط الوسط المهاجم فلوريان فريتز.

وتدرب تير شتيجن بشكل فردي، فيما يتعافى فريتز من إصابة في الفخذ.

ويواجه المنتخب الألماني ضغوطاً كبيرة من أجل تحقيق الفوز على المنتخب الكولومبي، بعد الخسارة أمام بولندا والتعادل أمام أوكرانيا 3/3 يوم 12 يونيو.

ولم يحقق المنتخب الألماني أي انتصار في ثلاث مباريات، وحقق أربعة انتصارات فقط في آخر 15 مباراة، وهي الفترة التي تضمنت خروج المنتخب من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، التي أقيمت في قطر في ديسمبر الماضي.

وتأهل المنتخب الألماني بشكل مباشر لبطولة أمم أوروبا بصفته منتخب البلد المنظم، ويلعب مباريات ودية لحين موعد انطلاق البطولة. وعقب إجازة العطلة الصيفية سيواجه المنتخب الألماني نظيره الياباني، الذي تغلب عليه في كأس العالم، والمنتخب الفرنسي، وصيف المونديال.