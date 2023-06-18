الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«المانشافت» يستعين بخبرة جوندوجان

«المانشافت» يستعين بخبرة جوندوجان
18 يونيو 2023 15:10

فرانكفورت(د ب أ)

شارك إيلكاي جوندوجان في تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، استعداداً للمباراة الدولية الودية أمام المنتخب الكولومبي، حيث سيتواجد في التشكيل الأساسي. 

وغاب جوندوجان عن المباراة الودية أمام المنتخب البولندي أمس الأول الجمعة، والتي خسرها المنتخب الألماني بهدف دون مقابل، حيث كان قد انضم للمنتخب في اليوم السابق، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه مانشستر سيتي يوم 10 يونيو. 

وقال هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني «المانشافت»، إن لاعب خط الوسط سيبدأ المباراة أمام المنتخب الكولومبي، التي تقام بعد غد الثلاثاء.
ولم يشارك في المران الجماعي الذي أقيم اليوم بفرانكفورت الحارس مارك أندريه تير شتيجن، ولاعب خط الوسط المهاجم فلوريان فريتز. 

أخبار ذات صلة
ساوثجيت يراهن على عقلية السيتي
«سيتي» يواجه أرسنال في مباراة الدرع الخيرية 6 أغسطس

وتدرب تير شتيجن بشكل فردي، فيما يتعافى فريتز من إصابة في الفخذ. 

ويواجه المنتخب الألماني ضغوطاً كبيرة من أجل تحقيق الفوز على المنتخب الكولومبي، بعد الخسارة أمام بولندا والتعادل أمام أوكرانيا 3/3 يوم 12 يونيو. 

ولم يحقق المنتخب الألماني أي انتصار في ثلاث مباريات، وحقق أربعة انتصارات فقط في آخر 15 مباراة، وهي الفترة التي تضمنت خروج المنتخب من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، التي أقيمت في قطر في ديسمبر الماضي. 

وتأهل المنتخب الألماني بشكل مباشر لبطولة أمم أوروبا بصفته منتخب البلد المنظم، ويلعب مباريات ودية لحين موعد انطلاق البطولة. وعقب إجازة العطلة الصيفية سيواجه المنتخب الألماني نظيره الياباني، الذي تغلب عليه في كأس العالم، والمنتخب الفرنسي، وصيف المونديال.

إيلكاي جوندوجان
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
كأس أمم أوروبا
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
الرياضي
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©