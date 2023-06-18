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الرياضي

خورفكان يقترب من ضم وليد حسين

خورفكان يقترب من ضم وليد حسين
18 يونيو 2023 14:17

فيصل النقبي (خورفكان) 
اقتربت شركة كرة القدم بنادي خورفكان من التعاقد مع اللاعب وليد حسين (31 عاماً)، قادماً من الوحدة حيث سيشكل اضافة حقيقية لخط وسط الفريق. 
وسبق للاعب أن لعب مع أندية شباب الأهلي والإمارات والوحدة في مشواره الكروي، وقدم مستويات جيدة. 
كما اقتربت الشركة من التجديد للبرتغالي إيلتون هداف الفريق بالموسم السابق، حيث من المنتظر أن تصل المفاوضات بين الطرفين إلى النهاية السعيدة في حال الاتفاق النهائي على بنود التعاقد. 
وتسعى الشركة لإنهاء ملف التعاقدات بالنسبة للأجانب والمواطنين قبل السفر للمعسكر الخارجي منتصف يوليو المقبل.

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