خورفكان يقترب من ضم وليد حسين

فيصل النقبي (خورفكان)

اقتربت شركة كرة القدم بنادي خورفكان من التعاقد مع اللاعب وليد حسين (31 عاماً)، قادماً من الوحدة حيث سيشكل اضافة حقيقية لخط وسط الفريق.

وسبق للاعب أن لعب مع أندية شباب الأهلي والإمارات والوحدة في مشواره الكروي، وقدم مستويات جيدة.

كما اقتربت الشركة من التجديد للبرتغالي إيلتون هداف الفريق بالموسم السابق، حيث من المنتظر أن تصل المفاوضات بين الطرفين إلى النهاية السعيدة في حال الاتفاق النهائي على بنود التعاقد.

وتسعى الشركة لإنهاء ملف التعاقدات بالنسبة للأجانب والمواطنين قبل السفر للمعسكر الخارجي منتصف يوليو المقبل.