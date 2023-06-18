أندية الجولف توقع ميثاق دعم المرأة

دبي (الاتحاد)

وقعت أندية الجولف في الدولة، والبالغ عددها 22 نادياً، ميثاق السيدات في لعبة الجولف، في تأكيد على إثبات التزامها المجتمعي، بتنمية لعبة الجولف بين النساء والفتيات في المنطقة.

ويحسب للإمارات، أنها الدولة الأولى على الإطلاق، التي قامت جميع أندية الجولف فيها بالتوقيع على مبادئ الاتفاقية التي تتماشى مع مبادئ ميثاق دعم النساء الصادر عن (R&A) الجهة التي تنضوي تحت مظلتها غالبية أندية الجولف في العالم.

وجاء الإعلان عن توقيع الميثاق، خلال الاجتماع الذي عقد في عقارات جميرا بدبي، وحضره مدير تطوير الجولف في النادي الملكي القديم (R & A) جاكي ديفيدسون، ومدير التطوير في منطقتي الشرق الأوسط والهند في (R&A) نيل جراهام، وممثلون عن جولة موانئ دبي العالمية ومدير اتحاد الجولف أكرم سكيك، وممثلو أندية الدولة، والعديد من المهتمين ووسائل الإعلام المحلية والخارجية.

ويأتي انضمام أندية الإمارات للجولف، ليضاف إلى قائمة 1300 منظمة في 75 دولة للتوقيع على الميثاق الذي انطلق في عام 2018، ويهدف إلى الالتزام على مستوى الصناعة وتطوير ثقافة أكثر شمولاً داخل لعبة الجولف حول العالم، وتمكين المزيد من النساء والفتيات من التقدم وتطوير إمكاناتهن على جميع مستويات الرياضة، وتعزيز التركيز على التوازن بين الجنسين، وتوفير موقف موحد لصناعة الجولف، وإلزام الاتحادات والمنظمات الوطنية بدعم التدابير التي تستهدف زيادة مشاركة النساء والفتيات والأسر في لعبة الجولف.

وتتضمن التزامات الميثاق التي تعهدت بها أندية الجولف في الإمارات، تشجيع المزيد من ظهور النساء والفتيات على مواقع الويب وقنوات التواصل الاجتماعي، وتوفير التدريب والتعليم للموظفين وأصحاب المصلحة لتعزيز التنوع والإدماج وخلق مسار لتشجيع النساء على الاستمرار في المشاركة في الرياضة من عضوات الأكاديمية النسائية الجدد إلى عضوية النادي، مع تمكين النساء أيضاً من الاستمتاع بمهن ناجحة تعمل ضمن صناعة الجولف، وإنشاء مراجعات ربع سنوية بين بطل الميثاق والإدارة لتقييم تنفيذ الالتزامات الحالية.

وقال اللواء «م» الطيار عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف: «يفخر اتحاد الجولف بأن دولة الإمارات هي الدولة الأولى في العالم التي سجلت جميع نوادي الجولف الـ 22 في ميثاق النساء في الجولف».

وأضاف: «يعد الاحتفال بالسيدات في لعبة الجولف مثالاً رائعاً للمبادرات المختلفة التي يمكن أن تقدمها (R & A) إلى دولة الإمارات والمنطقة، مع إشهار الجولف للسيدات، هذا هو الوقت المثالي للاحتفال بتوقيع جميع أندية الجولف الإماراتية المنتسبة على الميثاق والتعاون لتشجيع لعبة الجولف للسيدات».