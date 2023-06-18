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الرياضي

الشرط الجزائي يقرب مدافع نابولي من البايرن

الشرط الجزائي يقرب مدافع نابولي من البايرن
18 يونيو 2023 14:01

برلين (د ب أ)
عقد مسؤولو نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم أول اجتماع مع ممثلي مدافع فريق نابولي الإيطالي كيم مين جاي، بشأن انتقاله لبطل الدوري الألماني «البوندسليجا». 

وتحدثت مجلة «كيكر» وصحيفة «تي زد» عن اجتماع إيجابي، حيث يمكن للفريق البافاري استغلال شرط جزائي في عقد كيم «26 عاماً» الذي ساهم بجهد كبير في فوز نابولي، بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990 في الموسم المنقضي.
وانضم مين جاي لنابولي قبل عام قادماً من فناربخشة التركي. وفي هذه اللحظة يتواجد اللاعب في كوريا الجنوبية لأداء الخدمة العسكرية. 

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رئيس بايرن ميونيخ يعنف برشلونة

وذكرت تقارير أن هناك مرشحاً آخر لتدعيم دفاع بايرن ميونيخ هو الإسباني الدولي باو توريس لاعب فياريال. ويمكن أن يصبح الثنائي كيم وتوريس بديلين للوكاس هيرنانديز، حيث ذكرت تقارير أنه أبلغ بايرن برغبته في الرحيل، وسط اهتمام من نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي.
وقال هيربرت هاينر رئيس بايرن ميونيخ لقناة «سكاي»: «نريد أن نبقي عليه ولكن الآن يجب علينا أن نرى ما ستجلبه فترة الانتقالات الصيفية».

بايرن ميونيخ
نابولي
لوكاس هيرنانديز
باريس سان جيرمان
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