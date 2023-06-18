الإثنين 19 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

76 يوماً توقفات الدوري في الموسم الجديد من أجل «الأبيض»!

76 يوماً توقفات الدوري في الموسم الجديد من أجل «الأبيض»!
18 يونيو 2023 18:00

معتز الشامي (دبي)
وفرت روزنامة الموسم الجديد ما يصل إلى 76 يوماً من التجمعات، التي ستكون غالبيتها خلال الموسم نفسه، الذي سيشهد العودة للتوقفات بداية من شهر سبتمبر ويستمر حتى يناير المقبل، وذلك قبل انطلاق كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير من العام المقبل.
وسيدخل «الأبيض» 4 معسكرات قبل كأس آسيا يتوقف بإجمالي 51 يوماً، حيث كانت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة قد قررت إلغاء معسكرات «الأبيض» خلال يونيو الجاري بسبب ضغط روزنامة الموسم الماضي، ومنح الدوليين فرصة للراحة، بالإضافة لإلغاء تجمع أغسطس المقبل خارجياً، كما جرت العادة سابقاً، وذلك نظراً لانطلاق الموسم مبكراً بالجولة الأولى يومي 18و19 أغسطس، فضلاً عن خوض أندية شباب الأهلي والشارقة للدور التمهيدي لدوري الأبطال يومي 15و22 من نفس الشهر.
وسيكون تجمع المنتخب الأول لمدة 12 يوماً في سبتمبر المقبل، وتحديداً للفترة من 1 وحتى 12 من ذات الشهر، لخوض وديتين دوليتين، بالإضافة لـ9 أيام في شهر أكتوبر المقبل، وتحديداً من 9 إلى 17 من الشهر نفسه، لخوض تجربة أو اثنتين خلاله، بينما سيكون التجمع الثالث وهو الأكبر ولمدة 17 يوماً في الفترة من 5 وحتى 21 نوفمبر المقبل، ويتوقع أن يشهد خوض مباراتين وديتين أيضاً.
أما المعسكر الرابع والأخير قبل كأس آسيا، فسيكون لمدة 13 يوماً، من 30 ديسمبر وحتى 11 يناير من العام المقبل، ومن ثم تنطلق بطولة كأس آسيا من 12 يناير وحتى 10 فبراير من العام المقبل، وإجمالاً ربما يخوض الأبيض بين 6 إلى 8 وديات دولية خلال التجمعات الأربعة، التي تسبق كأس آسيا بمجموع 51 يوماً من المعسكرات الداخلية والخارجية.
ويحتاج «الأبيض» لزيادة وتكثيف التجارب الودية الدولية، خاصة أن الجهاز الفني الجديد، يحتاج إلى فترات كافية وتجارب متنوعة للوقوف على قدرات اللاعبين، والوصول للتوليفة الأنسب قبل المحفل القاري، الذي سيعود بعده «الأبيض» للتجمع من جديد، في أواخر مارس من العام المقبل ولمدة 9 أيام، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتم توفير تلك الفترة البسيطة، لكنها قابلة للزيادة حال طلب مدرب المنتخب الجديد ذلك.
ويتوقع أن يستقر عليه اتحاد الكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليتولى المسؤولية خلفاً للأرجنتيني أروابارينا، حيث تتابع لجنة المنتخبات أكثر من سيرة ذاتية لمدربين محتملين، قبل رفع قائمة مصغرة لمجلس الإدارة الحالي للتعاقد مع المدرب قبل أواخر يوليو المقبل.
بينما سيكون التجمع الأخير للأبيض الموسم المقبل بعد انتهاء الموسم رسمياً، والمتوقع أن يكون يوم 27 مايو ويستمر حتى 11 يونيو لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

أخبار ذات صلة
أندية المحترفين تبدأ مرحلة التغيير بـ «شكراً»!
الجالبوت «على بُعد خطوة» من البقاء مع «الصقور»
دوري أدنوك للمحترفين
كأس آسيا
المنتخب الوطني الأول
الأبيض
آخر الأخبار
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
الإمارات
حلول إدارة الوزن الشاملة يقدمها فريق متعدد التخصصات في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي
12 يونيو 2023
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
الاقتصادي
تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي تُحدث نقلة نوعية في القطاع المالي
12 يونيو 2023
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
الرياضي
ريال مدريد يضم «المخضرم» خوسيلو بنظام الإعارة
اليوم 14:06
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
الرياضي
«يوفنتوس دبي» بطل كأس العالم للأكاديميات
اليوم 13:52
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
الرياضي
«وهيبة» و«شوف ستار» و«ليندالس» أبطال الوثبة في مونتبان ووارسو
اليوم 13:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©