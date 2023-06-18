76 يوماً توقفات الدوري في الموسم الجديد من أجل «الأبيض»!

معتز الشامي (دبي)

وفرت روزنامة الموسم الجديد ما يصل إلى 76 يوماً من التجمعات، التي ستكون غالبيتها خلال الموسم نفسه، الذي سيشهد العودة للتوقفات بداية من شهر سبتمبر ويستمر حتى يناير المقبل، وذلك قبل انطلاق كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر، في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير من العام المقبل.

وسيدخل «الأبيض» 4 معسكرات قبل كأس آسيا يتوقف بإجمالي 51 يوماً، حيث كانت إدارة المنتخبات باتحاد الكرة قد قررت إلغاء معسكرات «الأبيض» خلال يونيو الجاري بسبب ضغط روزنامة الموسم الماضي، ومنح الدوليين فرصة للراحة، بالإضافة لإلغاء تجمع أغسطس المقبل خارجياً، كما جرت العادة سابقاً، وذلك نظراً لانطلاق الموسم مبكراً بالجولة الأولى يومي 18و19 أغسطس، فضلاً عن خوض أندية شباب الأهلي والشارقة للدور التمهيدي لدوري الأبطال يومي 15و22 من نفس الشهر.

وسيكون تجمع المنتخب الأول لمدة 12 يوماً في سبتمبر المقبل، وتحديداً للفترة من 1 وحتى 12 من ذات الشهر، لخوض وديتين دوليتين، بالإضافة لـ9 أيام في شهر أكتوبر المقبل، وتحديداً من 9 إلى 17 من الشهر نفسه، لخوض تجربة أو اثنتين خلاله، بينما سيكون التجمع الثالث وهو الأكبر ولمدة 17 يوماً في الفترة من 5 وحتى 21 نوفمبر المقبل، ويتوقع أن يشهد خوض مباراتين وديتين أيضاً.

أما المعسكر الرابع والأخير قبل كأس آسيا، فسيكون لمدة 13 يوماً، من 30 ديسمبر وحتى 11 يناير من العام المقبل، ومن ثم تنطلق بطولة كأس آسيا من 12 يناير وحتى 10 فبراير من العام المقبل، وإجمالاً ربما يخوض الأبيض بين 6 إلى 8 وديات دولية خلال التجمعات الأربعة، التي تسبق كأس آسيا بمجموع 51 يوماً من المعسكرات الداخلية والخارجية.

ويحتاج «الأبيض» لزيادة وتكثيف التجارب الودية الدولية، خاصة أن الجهاز الفني الجديد، يحتاج إلى فترات كافية وتجارب متنوعة للوقوف على قدرات اللاعبين، والوصول للتوليفة الأنسب قبل المحفل القاري، الذي سيعود بعده «الأبيض» للتجمع من جديد، في أواخر مارس من العام المقبل ولمدة 9 أيام، حيث ستنطلق المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتم توفير تلك الفترة البسيطة، لكنها قابلة للزيادة حال طلب مدرب المنتخب الجديد ذلك.

ويتوقع أن يستقر عليه اتحاد الكرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليتولى المسؤولية خلفاً للأرجنتيني أروابارينا، حيث تتابع لجنة المنتخبات أكثر من سيرة ذاتية لمدربين محتملين، قبل رفع قائمة مصغرة لمجلس الإدارة الحالي للتعاقد مع المدرب قبل أواخر يوليو المقبل.

بينما سيكون التجمع الأخير للأبيض الموسم المقبل بعد انتهاء الموسم رسمياً، والمتوقع أن يكون يوم 27 مايو ويستمر حتى 11 يونيو لخوض مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.