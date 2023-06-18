«القبعات» تطير في «سماء البريميرليج»!

عمرو عبيد (القاهرة)

عاد لوتون تاون إلى أضواء الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام أكثر من 30 عاماً، وسيكون الموسم المقبل هو الأول لفريق «القبعات» في «البريميرليج»، إذ هبط إلى الدرجة الأدنى في نُسخة 1991-1992، قبل موسم واحد فقط من انطلاق البطولة في ثوبها الحديث، وبعد تجاوزه سندرلاند بصعوبة في مرحلة نصف النهائي من التصفيات التأهيلية الإنجليزية، اقتنص آخر بطاقات الصعود إلى «البريميرليج» من كوفنتري سيتي عبر ركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في المباراة النهائية، ليتأهب «القبعات» لكتابة «رواية جديدة» قد تثير الجدل مثل قصص كثيرة عبر تاريخه!

وعُرف لوتون تاون بكثرة أزماته في السنوات الأخيرة، خاصة على المستوى الإداري والمالي، إذ تعرض لخصم 30 نقطة من رصيده في موسم 2008-2009، ليهبط إلى الدرجة الخامسة، فيما رأته جماهيره «خيانة» من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رغم تعدد أزماته المالية التي ارتبطت أحياناً بفساد وسوء الإدارة ومدفوعات غير قانونية، لكن الأمر يبدو مُرتبطاً بجذور تاريخية منذ لحظة التأسيس في أبريل 1885، وقبل أكثر من 138 عاماً، تعددت الأندية في مدينة لوتون التاريخية، ولهذا أراد جورج ديكون توحيدها وجمع أفضل اللاعبين لتكوين نادٍ وفريق واحد، لكن اجتماعه «السري» في إحدى مدارس المدينة قبل أشهر قليلة قوبل بالامتعاض والرفض من قبل الصحف المحلية والمواطنين، وحدث جدال واختلاف حول تسمية النادي بـ«لوتون تاون»، قبل الوصول إلى اتفاق نهائي في أبريل 1885.



تعثّر مُبكّر

كان لوتون تاون أحد المؤسسين لبطولة الدوري الجنوبي التي شارك بها في موسم 1894-1895، وسُرعان ما انضم لنظام الدوري الإنجليزي المُوحّد في 1896-1897، لكنه لم يتمكن من الاستمرار فيه لأكثر من 4 مواسم، بسبب ضعف الحضور الجماهيري وارتفاع الأجور وتكاليف السفر الباهظة، ليعود «القبعات» سريعاً إلى الدوري «شبه المُحترف» بعد التعثر المبكر.

ولم يتمكن «الأبيض والأسود» من العودة إلى نظام الدوري المُحترف إلا بعد 20 عاماً، حيث عاد للظهور في الدرجة الثالثة في موسم 1920-1921، ثم انتظر حتى موسم 1937-1938 ليترقى إلى الدرجة الثانية، بعدما قاده مهاجمه جو باين للصعود مُسجلاً 55 هدفاً، والطريف أن باين لم يكن المهاجم الأساسي للفريق قبل عام واحد، لكن 10 أهداف سجلها في مباراة واحدة، كانت تكفي ليصير «أسطورة القبعات» آنذاك، وبعد صراع طويل في الدرجة الثانية، تأهل لوتون إلى دوري الدرجة الأولى منتصف خمسينيات القرن الماضي، إلا أنه عاد سريعاً إلى التراجع في بداية الستينيات، لدرجة أنه عاد إلى الدرجة الرابعة في موسم 19651966.



اللقب الوحيد

وفي ثمانينيات القرن الماضي، توهج لوتون تاون بصورة غير مسبوقة عبر تاريخه، حيث حافظ على مقعده في دوري الدرجة الأولى لمدة 10 سنوات متتالية، وخلالها اقتنص لقبه الكبير الوحيد، عندما تُوّج بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1988 على حساب أرسنال في المباراة النهائية، حيث تغلّب «القبعات» على «المدفعجية» بنتيجة 3-2، بعد مباراة مثيرة، تقدّم خلالها لوتون بهدف مُبكر قبل أن يرد أرسنال بهدفين وكاد يضيف الثالث لولا تصدى حارس «القبعات» أندى ديبل لركلة جزاء، لتكون نقطة التحول التي دفعت لوتون لتسجيل هدف التعادل قبل نهاية المباراة بسبع دقائق، ثم هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة!

ملعب لا يصلح للاستهلاك الكروي!

صحيح أن لوتون تاون صنع «ملحمة كروية» كبرى بصعوده من الدرجة الخامسة حتى «البريميرليج» خلال 10 سنوات، إلا أن ملعبه العريق، «كينيلورث رود»، الذي بُني وافتُتح عام 1905، لا يُمكنه استضافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز إلا بعد تعديلات كبيرة، ستُكلف إدارة «القبعات» ما يزيد على 10 ملايين جنيه إسترليني، ليكون مطابقاً لمعايير «البريميرليج»، حيث يتسع الملعب لـ10356 متفرجاً فقط، ويحتوي على مزيج من المقاعد الخشبية والبلاستيكية، بل إن أبواب الملعب والطرق المؤدية إليها تمر عبر منازل المنطقة المحيطة بها بشكل غريب جداً، والطريف أن إدارة النادي وضعت سياجاً حديدياً حول الملعب بعد شكوى «الجيران» من تحطم نوافذهم نتيجة إقامة المباريات في الملعب الذي لا يزال شاهداً على تاريخ «القبعات» منذ 118 عاماً!