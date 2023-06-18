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الرياضي

بيدروزو يحط رحاله في صفوف «الإمبراطور»

بيدروزو يحط رحاله في صفوف «الإمبراطور»
18 يونيو 2023 14:00

مراد المصري (دبي)
يصل المدافع الكولومبي دانيال بيدروزو إلى دبي خلال ساعات، من أجل إكمال إجراءات انضمامه إلى صفوف نادي الوصل، وذلك بعد إتمام التعاقد معه عقب الاتفاق مع ناديه ريال قرطاجنة الكولومبي، للحصول على خدمات اللاعب الذي تواجد في كأس العالم للأندية للشباب التي اختتمت مؤخراً في الأرجنتين.
وأجمعت وسائل الإعلام الكولومبية أن اللاعب أكمل الاتفاق على جميع الجوانب الخاصة بانضمامه إلى «الإمبراطور»، حيث فضل القيام بهذه الخطوة بحثاً عن مستقبل أفضل له ولعائلته، ويرى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في مواصلة تطوير مستواه الفني، وتحقيق عائد مادي مجزي له.
وكان بيدروزو من اللاعبين الذي نالوا الاهتمام والمتابعة مؤخراً، خصوصاً في مونديال الشباب رغم مشاركته المحدودة، لكن أداء المنتخب الكولومبي كان جيداً ببلوغه الدور ربع النهائي، مما جعل لاعبيه هدفاً للعديد من الأندية حول العالم.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية بين الوصل وريال قرطاجنة، لكن بحسب الإعلام الكولومبي فإنها كانت مرضية للطرفين من الناحيتين المالية والرياضية، وأن بيدروزو أصبح لاعباً رسمياً في صفوف الوصل.
وسجل بيدروزو خلال مسيرته مع الفريق 5 أهداف في 71 مباراة، ونال 18 بطاقة صفراء وطرد مرة واحدة فقط، كما أنه تدرج في جميع فرق الفئات السنية للنادي وصولاً للفريق الأول.

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