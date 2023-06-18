جائزة كندا.. فيرستابن أول المنطلقين

مونتريال (أ ف ب)

ينطلق سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في العامين الماضيين، من المركز الأول في جائزة كندا الكبرى، الجولة الثامنة من بطولة العالم للفورمولا 1، للمرة الخامسة هذا الموسم.

وحقق متصدر الترتيب العام زمن 1:25.858 دقيقة على مسار رطب على حلبة جيل فيلنوف مع تساقط الأمطار، لينطلق من المركز الأول للمرة الخامسة والعشرين في مسيرته.

وهي المرة الثالثة توالياً هذا الموسم بعد موناكو وإسبانيا والخامسة من ثمانية سباقات في 2023.

علّق قائلاً: «كان الأمر معقداً في بعض الأماكن على الحلبة، ولكن قمنا بالخيارات المناسبة في الوقت المناسب. أنا سعيد جداً بانطلاقي من المركز الأول، أحب القيادة تحت المطر»، علماً أنه اكتفى بالمركز السادس الجمعة في الجولة الحرة الثانية.

بدأت الجولة الثالثة من التصفيات الرسمية مع أمطار خفيفة، وتوقفت بعد أربع دقائق برفع العلم الأحمر، بعد أن غادر الأسترالي أوسكار بياستري (ماكلارين) المسار.

وحل بصورة مفاجئة الألماني نيكو هولكنبرج سائق هاس في المركز الثاني بفارق 1.244 ثانية عن فيرستابن، لكنه سينطلق من المركز الخامس بعد أن عوقب بإرجاعه ثلاثة مراكز، كونه تجاوز السرعة المسموح بها بعد رفع العلم الأحمر.

لذا سينطلق الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن من المركز الثاني، بعد أن حل ثالثاً في التصفيات. وسيأمل في الصعود إلى منصة التتويج للمرة السادسة هذا الموسم في ثمانية سباقات.

خلفهما، ينطلق من الصف الثاني البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، وزميله في مرسيدس ومواطنه جورج راسل من المركزين الثالث والرابع، مؤكدين تحسن سيارة فريق الأسهم الفضية في الأسابيع الأخيرة، بعد أن حلا في المركزين الثاني والثالث توالياً في إسبانيا.

وكانت شهدت الجولة الثالثة من التجارب الحرة العديد من الحوادث، أبرزها لسائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس الذي ألحق الأضرار بالقسم الأمامي لسيارته الحمراء، بعدما خسر السيطرة عليها عند نهاية المقطع المستقيم.

حل ثامناً في التجارب الرسمية، لكنه عوقب بإرحاعه ثلاثة مراكز لإعاقته الفرنسي بيار جاسلي سائق ألبين.