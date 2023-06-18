موسيماني.. مدرب «العنابي 14» في الموسم السادس

رضا سليم (دبي)

دخل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي سيقود فريق الوحدة في الموسم الجديد، وتحديداً مع انطلاق منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، التي ستقام في السعودية الشهر المقبل، قائمة المدربين الجدد في «دورينا»، بعدما اختارت الأندية تغيير جلدها من المدرب مع نهاية الموسم الماضي، حيث يعد موسيماني المدرب العاشر في القائمة والأفريقي الوحيد في «دورينا».

ويمتلك المدرب سيرة متميزة مع الأهلي المصري بحصد ألقاب محلية وقارية والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالنسخة قبل الماضية، التي أقيمت في أبوظبي، تلتها محطة مع أهلي جدة السعودي في الموسم الماضي، عندما أعاد الفريق إلى دوري الأضواء.

وسبق موسيماني في القائمة الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين ومواطنه فرانك دي بور مدرب الجزيرة و4 مدربين صربيين هم ماركو نيكوليتش مدربا لشباب الأهلي، وميلوش ميلوييفيتش مدرباً للوصل، وزيلكو ماركوف مدرباً لحتا الصاعد حديثاً لدوري المحترفين، وجوران مع النصر، ثم البرازيلي زاناردي مع عجمان، والسلوفيني داركو ميلانيتش مدرباً لفريق بني ياس والروماني ميريل رادوي مع البطائح.

واحتفظت 4 أندية فقط بمدربيها، وهي الشارقة الذي جدد عقد الروماني كوزمين، كما جدد خورفكان عقد عبدالعزيز العنبري، وفرهاد مجيدي مع اتحاد كلباء، ومحمد الجلبوت مدرب فريق الإمارات الصاعد حديثاً لدوري الكبار، وهو المدرب المواطن الثاني في «دورينا»، وإن كانت إدارة النادي لم تعلن بشكل رسمي تجديد الثقة في المدرب الذي قاد الفريق في دوري الدرجة الأولى.

وتأمل جماهير «العنابي» في الاستقرار الفني على مستوى الإدارة الفنية، بعدما شهدت السنوات الخمس الأخيرة تغييرات كثيرة على مستوى المدربين، ويعد موسيماني هو المدرب رقم 14 في قائمة المدربين في آخر 5 مواسم وبداية الموسم السادس.

ويأتي تغيير المدربين بسبب حالة عدم الرضا على نتائج الفريق، والغياب عن منصات التتويج، وكان آخرهم الهولندي أرنو بويتنويج المدير الفني لأكاديمية كرة القدم، الذي قاد الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم بعد رحيل الإسباني مانويل خيمينيز.

وبدأت سلسلة تغيير المدربين في الوحدة بداية من الروماني لورينت ريجيكامب الوحدة في مايو 2017 ورحل عن الفريق في نوفمبر 2018، وتولى الحاي جمعة المهمة مؤقتاً، قبل أن يتعاقد النادي مع تين كات في ولايته الأولى التي استمرت في الفترة من ديسمبر 2018 حتى يونيو من نفس العام، ولم يتم التجديد له.

وتعاقد النادي مع الهولندي موريس شتاين في بداية موسم 2019- 2020، ورحل بعد 3 جولات من عمر الدوري، ثم تولى الإسباني مانويل خيمينيز منذ 17 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020، ولم يتم التجديد له وتعاقد النادي مع الهولندي مارك فوتا في بداية موسم 2020- 2021، وتم الاستغناء عنه قبل أن يبدأ الموسم وتم التعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، وخلفه الفرنسي جريجوري بصفة مؤقتة في مباراتين فقط، قبل أن يعيد الوحدة تين كات مرة ثانية في مارس 2021، وقاد الفريق حتى أكتوبر 2021، لتتم إقالته أيضاً لسوء النتائج، وعاد جريجوري مجدداً ليقود الفريق حتى نهاية الموسم.

ودخل البرتغالي كارلوس كارفهال، قائمة مدربي «العنابي» بداية الموسم الماضي ورحل في أكتوبر الماضي بعد مرور 4 جولات من عمر الدوري، ويعود مانويل خيمينيز مرة أخرى، ليرحل بعد الجولة 19 من عمر الدوري ثم المدرب المؤقت بويتنويج.

ويعد المكسيكي خافيير أجيري الذي قاد «العنابي» لموسمين متتاليين من يوليو 2015 إلى يونيو 2017، أكثر المدربين استمراراً مع الفريق منذ بداية دوري المحترفين في موسم 2008-2009.