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البرازيل تحارب العنصرية بالزي الأسود والمواجهات الأفريقية

البرازيل تحارب العنصرية بالزي الأسود والمواجهات الأفريقية
18 يونيو 2023 11:24

برشلونة (د ب أ)
فاز المنتخب البرازيلي لكرة القدم على نظيره منتخب غينيا 4 / 1، خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة. وأنهى منتخب البرازيل الشوط الأول الذي ارتدى خلاله الفريق زياً كاملاً باللون الأسود، للترويج لحملة لمكافحة العنصرية بالتقدم 2 / 1، حيث وفي مباراته الدولية الأولى افتتح جولينتون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد التسجيل في الدقيقة 26، من متابعة لكرة مرتدة قرب المرمى، قبل أن يضاعف رودريجو التقدم بعد خمس دقائق بتسديدة قوية بعد انطلاقة من اليمين.
واستغل جيراسي سيرهو غياب تركيز دفاع البرازيل لتقلص غينيا الفارق من ضربة رأس بعد هجمة مرتدة، قبل أن يعيد ميليتاو الفارق بضربة رأس متقنة،في الدقيقة 47 وفينيسيوس جونيور في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.
وهذه أول مباراة من اثنتين للبرازيل أمام منتخبين أفريقيين لدعم فينيسيوس مهاجم ريال مدريد، الذي تعرض لإساءات عنصرية في مباراة بالدوري الإسباني أمام فالنسيا الشهر الماضي، وهي الواقعة العاشرة التي تستهدف اللاعب كما ذكر تقرير لرابطة الدوري الإسباني إلى مدعين.
ويلتقي المنتخب البرازيلي مع نظيره السنغالي الثلاثاء في مباراة ودية، فيما يلتقي منتخب غينيا مع منتخب مالاوي في سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

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