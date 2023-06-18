المنامة يضع البحرين على طريق «السلة العالمية»

علي معالي (دبي)

لم يكن يتوقع أي متابع لبطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة التي أقيمت في ضيافة نادي شباب الأهلي في دبي، أن يكون المنامة هو بطل للنسخة الأولى، خاصة أن هناك فرقاً لها تاريخ طويل ومستويات رائعة كانت من المشاركين، خاصة الرياضي اللبناني صاحب التاريخ المميز في سلة آسيا والعرب وبطل غرب آسيا مؤخراً، والكويت الكويتي بطل الخليج، ليأتي المنامة من بعيد ويقتنص اللقب عن جدارة واستحقاق، مسجلاً إنجازاً تاريخياً لكرة السلة البحرينية، بعد فوزه في المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة (67-59).

واستحق الثلاثي مصطفى راشد والأميركي سير دومينيك بوينتر وحسن محمد نوروز، أن يكونوا نجوم المباراة النهائية بلا منازع من جانب البطل بعد إحراز الأول 18 نقطة، والثاني 16 نقطة، والثالث 13 نقطة، وتسيد المنامة المباراة منذ بدايتها رغم العودة التي قدمها لاعبو الكويت في الربعين الثالث والرابع.

وكانت هناك مؤازرة مميزة من جانب القائمين على الرياضة البحرينية للمنامة في هذه البطولة، خاصة عندما وضع الفريق قدمه في المباراة النهائية، حيث وجه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص طائرة لنقل الجماهير إلى دبي وكان لهذه الجماهير مفعول السحر في قيادة الفريق للقب تاريخي، وشارك الشيخ خالد كذلك في مراسم تتويج الأبطال.

وهذه البطولة الآسيوية الأولى التي يحققها المنامة في تاريخه، كما أنها أول بطولة لكرة السلة في تاريخ الرياضة البحرينية، واستطاع هذا الفريق أن يخرج من عباءة الوصيف، والتي حققها في بطولة الخليج الأخيرة بالخسارة من الكويت الكويتي، إلى أن يتوج بلقب سوبر غرب آسيا ليتأهل مع الكويت إلى دوري أبطال آسيا، وفي نفس الوقت تأهل البطل البحريني إلى بطولة «الإنتركونتننتال»، وهي أكبر بطولة على مستوى الأندية يقيمها الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا».

وكان شباب الأهلي قد شارك في البطولة، ولكنه خرج مبكراً من الدور الأول بـ 3 خسائر، وواجه الفريق ظروفاً صعبة بإصابات مختلفة قبل وأثناء البطولة، إضافة إلى غياب أفضل اللاعبين في المنطقة وهو الأميركي نيكولاس مينراث، كما تعرض الرياضي اللبناني كذلك لضربة قوية بإصابة أفضل لاعبيه وهما وائل عرقجي وعلي منصور، ليبتعد عن اللقب الذي كان أقرب المرشحين للفوز به.

عبر الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن سعادته بما حققه المنامة، قائلاً: «هذا الإنجاز المشرف مدعاة للفخر والاعتزاز، وهو يعكس التطور المتنامي الذي تعيشه اللعبة في ظل الجهود التي يقوم بها نادي المنامة في دعم وتأهيل اللاعبين وتوفير مختلف الظروف المثالية أمام الفريق».

وأضاف: «كتب نادي المنامة تاريخاً جديداً لكرة السلة البحرينية بتحقيقه هذا اللقب والذي يعتبر امتداداً لمسيرة نادي المنامة الحافلة بالإنجازات المحلية والخارجية».

من جانبه، قدم اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، التهنئة إلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بمناسبة فوز المنامة، موجهاً الدعوة للمنتخبات والأندية البحرينية للمشاركة في البطولات العربية، إلى جانب تنظيم البحرين للمسابقات التي ينظمها الاتحاد العربي.

قال القرقاوي: «السلة البحرينية حققت نجاحات كبيرة على المستويين الخليجي والآسيوي وتحظى بحضور جماهيري كبير وملفت مما يساعد على نجاح أية بطولة تستضيفها مملكة البحرين، وأن المنامة استحق اللقب عن جدارة وقدم مستويات رائعة توجها باحتلال المركز الأول والصعود للنهائيات».

وعن تقييمه لنتائج شباب الأهلي ممثل الإمارات، قال القرقاوي: «الفريق واجه قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة ظروفاً صعبة أثرت على نتائجه وابتعاده عن دائرة المنافسة، تمثلت بالتغيير الاضطراري للمحترفين الأجانب بعد إصابة أحدهما وسفر الثاني بسبب ظروفه العائلية، بالإضافة إلى عودة قيس عمر أحد أعمدة الفرق من الإصابة بعد غيابه الطويل الملاعب، مما أفقد الفريق الانسجام المطلوب».