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«بيانيتش 6.5» مع البوسنة أمام البرتغال

«بيانيتش 6.5» مع البوسنة أمام البرتغال
18 يونيو 2023 11:10

علي معالي (دبي)
شارك البوسني بيانيتش لاعب فريق الشارقة لكرة القدم مع منتخب بلاده لمدة 79 دقيقة في مباراة البرتغال بالجولة الثالثة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة «يورو 2024»، وانتهت المباراة التي جرت على ملعب «النور» بالبرتغال بفوز صاحب الأرض بثلاثية نظيفة.
ويسعى منتخب البوسنة والهرسك في المباراة المقبلة بمشاركة بيانيتش إلى تعويض الهزيمتين المتتاليتين عندما يستضيف لكسمبورج الثلاثاء المقبل، ومنح موقع «صوفا سكور» المتخصص في الإحصائيات، درجة (6:5 من 10) للاعب خلال المباراة، وهي رابع أعلى درجة في ترتيب لاعبي البوسنة في المباراة التي شهدت تألق برونو فرنانديز مهاجم مانشستر يوانيتد الإنجليزي، حيث سجل هدفين وحصل على درجة (9:4 من 10)، وشارك فيها كذلك كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.
ولعب بيانيتش خلف الثنائي الهجومي ميروسلاف وإيدين دجيكو، وخرج في الدقيقة 79 ولعب بدلاً منه سانيين برتشتش.

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ميراليم بيانيتش
الشارقة
البوسنة والهرسك
البرتغال
كريستيانو رونالدو
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