المنامة البحريني بطل «سوبر غرب آسيا» للسلة

علي معالي (دبي)

توج فريق المنامة البحريني بلقب النسخة الأولى لبطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة، بالفوز في المباراة النهائية على فريق الكويت الكويتي بنتيجة (67-59)، على صالة نادي الشيخ سعيد بن مكتوم في نادي شباب الأهلي بدبي، وحل فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثالث بالفوز على الرياضي اللبناني (94- 90).

تأهل فريقا المنامة والكويت إلى بطولة الأندية الآسيوية الأبطال 2023، خصوصاً أن نظام بطولة «سوبر غرب-آسيا» يمنح حصراً البطل والوصيف بطاقتي التأهل، في حين تأهل المنامة للمشاركة في بطولة «انتركونتننتال» وهي أكبر بطولات للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا».

توج الفائزين، الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يرافقه هاجوب خاجيريان المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة واللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، والفريق محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد الإماراتي وعضو المكتب التنفيذي والمدير المالي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة.

وحقق المنامة اللقب بفوزه على الكويت، وحسم لقب النسخة الأولى، بنيل لاعبي البحرين الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني (18-14 و21-12)، فيما لم يشفع للاعبي الكويت نيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثالث والرابع بواقع (13-11 و20-17)، التي لم تكن كافية للكويتيين بالعودة بنتيجة المباراة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث بين أستانا والرياضي، جاءت البداية متقاربة بين الفريقين، بعد أن استطاع فريق أستانا إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق النقطتين وبنتيجة (31-21)، قبل أن يتمكن الرياضي مع نهاية الشوط الأول من تقليص الفارق إلى ثلاثة نقاط وبنتيجة (47-44) بنيل لاعبي الفريق البيروتي الأفضلية في الربع الثاني بواقع (23-16).

وواصل الرياضي مع انطلاق الشوط الثاني، مهمة تقليص الفارق، لينجح لاعبوه في إنهاء الفترة الثالثة متأخرين بفارق النقطتين (61-63) بنيل اللبنانيين الأفضلية بنتيجة الربع الثالث (17-16)، إلا أن سرعان ما انتفض أستانا في الدقائق الـ 10 الأخيرة، ونجح في تقليص الفارق ومن الفوز بالمباراة بنيل لاعبي الفريق الكازاخستاني الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (31-29).