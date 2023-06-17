إثارة كبيرة بمنافسات «أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو»

دبي (الاتحاد)

تواصلت لليوم الثاني على التوالي، المنافسات الحماسية، والنزالات القوية المثيرة، في بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الدولية- جولة دبي، التي ينظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP)، في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر بدبي، وتستمر منافساتها حتى اليوم.

وتعد بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الدولية - جولة دبي، إحدى البطولات المهمة التي تنظمها الرابطة في عدد من دول العالم، وتتضمن فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين، حيث تمنح الفائزين بالمركز الأولى في منافساتها عن كل فئة 600 نقطة تصنيفية، تضاف إلى رصيدهم من المشاركة في البطولات الدولية والقارية المختلفة بهدف تصدر التصنيف العام المعتمد لدى الرابطة، وحجز مقعد في البطولة الأغلى والأهم، بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تمثل أهمية خاصة للمحترفين الطامحين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في ختام الموسم.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من البطولة التي تم تخصيصها لفئات الناشئين والشباب والأساتذة عن فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول، وحلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، وأكاديمية A.F.N.T في المركز الثالث.

ويقول يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «نجحت بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الدولية (AJP) في ترسيخ مكانتها ضمن أقوى البطولات العالمية التي تستقطب نخبة اللاعبين على الساحتين المحلية والدولية». ونوّه بالخبرة الكبيرة والتجربة الناجحة للرابطة في تنظيم العديد من البطولات في مختلف مدن وعواصم العالم، واستقدام أفضل اللاعبين المشاركين في تلك البطولات إلى أبوظبي ليختتموا موسمهم بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، وجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو الأرفع على الإطلاق.

وأوضح البطران أن معدلات المشاركة المرتفعة للاعبين الدوليين في البطولة، تعكس حرصهم على الارتقاء في التصنيف عبر حصد المزيد من النقاط، كما لفت إلى أهمية مثل هذه البطولات في تطوير المواهب المحلية من خلال الاحتكاك مع أمهر اللاعبين وأكثرهم تميزاً على الساحة الدولية.

وأثنى البطران على قوة المنافسة، منوهاً بالتنظيم المشرّف والاحترافية العالية لفرق العمل، لافتاً إلى أنّ استضافة آلاف اللاعبين واللاعبات من الفئات المختلفة خلال بطولة واحدة، تتطلّب إرساء وتطبيق أرفع المعايير التنظيمية، والعمليات والخدمات اللوجستية، والاستعانة بأفضل اللجان التحكيمية، وضمان التغطية الإعلامية التي تواكب الحدث، وهو ما يتجلى من خلال البطولات التي ينظمها اتحاد الإمارات للجو جيتسو في مختلف إمارات الدولة، حيث أرست نموذجاً استثنائياً من النجاح وصل بأصدائه إلى جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجو جيتسو من القيادة الرشيدة الحريصة على توفير كل متطلبات الارتقاء برياضة الإمارات ودعم أبنائها في الوصول إلى القمة.

ويقول طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «تستكمل بطولة رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو الدولية - جولة دبي، سلسلة النجاح الممتدة التي تحققها بطولات الرابطة في أبرز وجهات العالم»، منوهاً بأن رياضة الجو جيتسو أصبحت جسراً مهماً من جسور التواصل بين الإمارات ودول العالم، وأكبر دليل على ذلك مشاركة لاعبين من أكثر من 50 دولة في المنافسات تتقدمها البرازيل وكولومبيا وفرنسا وألمانيا وكازاخستان وتايلاند وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وأضاف البحري: «ترسخ دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي ريادتهما على صعيد الرياضة، كأكبر مطور للعبة على مستوى العالم، وأصبحت بطولات الرابطة، ومن ضمنها جولة دبي التي تقام في التوقيت نفسه مع بطولات أخرى للرابطة حول العالم، وجهة رئيسية لنخبة الأبطال العالميين الطامحين لبلوغ القمة».

وقال عمر كمال سميع، مدرب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس: «يحرص النادي على الحضور بقوة والمشاركة في جميع بطولات الاتحاد والرابطة خلال الموسم الرياضي، والدفع باللاعبين الصغار والشباب والمحترفين لتحقيق الاستفادة الكاملة من هذه المنصة الفريدة في إعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج، بما ينسجم مع استراتيجية النادي القائمة على تحقيق التفوق والتميز».

أضاف: «نجح أشبالنا في منافسات اليوم الأول من البطولة في انتزاع الصدارة والتفوق على أبرز الأندية والأكاديميات المشاركة، وفي منافسات اليوم الثاني تمكن أبطالنا الناشئين من تحقيق حصيلة وفيرة من الميداليات، ونحن نرى في هذا الإنجاز انعكاساً لمسيرتنا الناجحة، وأننا على الطريق الصحيح، واستراتيجيتنا في الاستثمار في المواهب والفئات العمرية الصغيرة تسير وفقاً لما هو مخطط له، ونحن على قناعة تامة بأن أولئك الفتية والفتيات سيلمع نجمهن في الأعوام المقبلة».