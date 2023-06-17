سالم عبدالرحمن يقود «الشطرنج» في «الألعاب العربية»

دبي (الاتحاد)

يقود الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، منتخبنا الوطني للشطرنج في دورة الألعاب العربية، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، تحت شعار «بالرياضة نرتقي وفي الجزائر نلتقي»، وتنطلق منافسات لعبة الأذكياء يوم 7 يوليو وتستمر حتى يوم 13 من الشهر ذاته ويتخللها يوم راحة، وتنقسم منافسات الشطرنج إلى 3 بطولات، وهي الشطرنج السريع للفرق والفردي والشطرنج الخاطف للفردي، وتُقام المنافسات بقاعة المركب العسكري بمدينة قسنطينة.

ويضم منتخب الرجال أيضاً عمر نعمان وعبدالرحمن الطاهر لاعبي نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وعمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، ومعهم المدرب التركي عزيز ميرت، والإداري عبدالكريم صالح آل علي. فيما يضم منتخب السيدات، اللاعبات وافية درويش وروضة السركال ومريم عيسى وأحلام راشد وعنود عيسى، ومعهن المدرب الكوبي والتر أرانسيبيا والإدارية خلود الزرعوني عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة النسائية. ويدخل منتخبنا للرجال منافسات الدورة بقوة مدافعاً عن حظوظه في تحقيق إنجاز للعبة على المستوى العربي، من خلال المنافسة بقوة في الشطرنج السريع على مستوى الفرق والفردي والخاطف الفردي، الذي يتألق فيه سالم عبدالرحمن، حيث يُعد الأقوى عربياً في السريع والخاطف، كما يملك بقية لاعبي المنتخب خبرات كبيرة في التعامل مع البطولات خاصة عمر نعمان، بالإضافة إلى جيل الشباب الصاعد الذي يدفع به اتحاد الشطرنج في كل البطولة والذي يمثل مستقبل اللعبة، في مقدمتهم عمران الحوسني أفضل لاعب في الموسم الماضي، وعمار السدراني وعبدالرحمن الطاهر. ومن المنتظر أن يكون منتخبنا منافساً قوياً على ميداليات الفرق، رغم الدفع بعناصر شابة في منتخب السيدات، إلا أن اللاعبات يملكن الخبرة في المشاركة في البطولات، خاصة روضة السركال بطلة العالم للناشئين. كان اتحاد الشطرنج قد عقد اجتماعاً مع سالم عبدالرحمن بهدف تعديل برنامجه والمشاركة في الدورة العربية، خاصة أن الدورة فرصة لتحقيق إنجاز للشطرنج الإماراتي.