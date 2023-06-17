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كانيدو يغازل جمهور «الإمبراطور» بالثنائية

كانيدو يغازل جمهور «الإمبراطور» بالثنائية
18 يونيو 2023 01:42

مراد المصري (دبي)

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وقع كايو كانيدو رسمياً على عقد انضمامه إلى نادي الوصل مجدداً، لمدة عامين، مع ترقب اللاعب العودة من الإجازة التي يقضيها في البرازيل في الوقت الحالي، للانضمام إلى تحضيرات الفريق مطلع شهر يوليو المقبل. وكشف كانيدو، في حديثه لوسائل الإعلام البرازيلية، التي سلطت الضوء على عودته مرة أخرى إلى صفوف «الإمبراطور» بعد أربعة مواسم مع العين، أن قراره جاء نابعاً من القلب، وقال: سجلت الأهداف وحققت الألقاب مع العين، لكن قررت أن أتبع قلبي وأبدأ مرحلة جديدة، لقد تلقيت العديد من رسائل المحبة من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأريد أن أرد ذلك لهم بالأداء في الملعب عبر تسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب من خلال التفاني بالعمل.
واعترف اللاعب بأن شعور العودة إلى الوصل مميز، وقال: كان الفريق الذي انطلقت معه في الإمارات، حيث حققت أرقاماً وأهدافاً عديدة، وأسعى لتكرار ذلك. على صعيد آخر، قام كانيدو بنشر صورة تجمعه مع فابيو ليما عبر حسابه، وعلق: عائد مع الملك، في إشارة إلى زميله السابق، حيث شكلا ثنائياً رائعاً في صفوف الوصل، واستقبل ليما الخبر بسعادة وقام بنشر الصورة أيضاً للترحيب بعودة زميله السابق.

الإمبراطور
كايو كانيدو
الوصل
البرازيل
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