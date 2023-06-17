«حكومة الشارقة» تطلق «الخامسة» للرماية

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق منافسات بطولة الرماية الخامسة للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بالتعاون مع نادي الذيد، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في البطولة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون معظم الدوائر الحكومية في الشارقة، في منافسات الرمي ببندقية ضغط هواء 10 ملي، والتي يستضيفها نادي الذيد الثقافي الرياضي. من جانبه، أكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة في نسختها الخامسة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية.