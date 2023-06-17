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جوناتاس سانتوس: العين سيعود أقوى في الموسم المقبل

جوناتاس سانتوس: العين سيعود أقوى في الموسم المقبل
17 يونيو 2023 22:30

علي معالي (دبي)
أعرب جوناتاس سانتوس لاعب فريق العين لكرة القدم، والذي يشارك مع «الزعيم» في فئة اللاعب المقيم، عن تفاؤله بالموسم المقبل، مؤكداً أن الفريق ظل في المنافسة على ألقاب الموسم حتى المحطات الأخيرة، سواء في دوري أدنوك للمحترفين، أو في كأس رئيس الدولة، أو في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.
وقال سانتوس «21 عاماً»، الذي يتواجد مع العين للموسم الثالث، في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية:«لقد كان موسماً تنافسياً للغاية، لقد جئنا من موسم ناجح وكنا نعلم أن المستوى سيكون أعلى، قاتلنا حتى النهاية بحثاً عن لقب الدوري، لكن الموسم المنقضي كان به من العديد الدروس للتعلم، بالطبع كنا نود أن نكون أبطالاً، هذا هو هدفنا دائماً، لكن المركز الثاني يظهر جودة نادينا وفريقنا، وأنا متأكد من أننا سنعود أقوى الموسم المقبل».
ولعب سانتوس 29 مباراة في ذلك الموسم، 20 منها في الدوري، سجل 3 أهداف، إضافة إلى تمريرتين حاسمتين في الموسم، وقدم مستويات مقنعة خلال تواجده في صفوف الزعيم.
وأضاف جوناتاس سانتوس: «أنا سعيد بالفرص التي حصلت عليها، وبالمساحة التي أتيحت لي للعب بشكل أساسي أيضاً، إنه فريق يضم لاعبين يتمتعون بجودة عالية، ويقدمون دائماً أقصى ما لديهم ويفكرون في أهداف النادي، لذلك أنا سعيد لأنني ساعدت في موسم آخر، الآن الأمر يتعلق بالراحة والتركيز على العودة بشكل جيد خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، حتى نتمكن من تقديم أداء أفضل في العام المقبل». 

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الجدير بالذكر أن اللاعب بدأ ضمن تشكيلة فئة الشباب في فلومينينسي البرازيلي قبل الحضور إلى ملاعبنا.

العين
دوري أدنوك للمحترفين
كأس رئيس الدولة
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