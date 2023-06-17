بالفوز على تونس والمغرب.. غينيا وجنوب أفريقيا إلى «نهائيات الأمم»

تونس، جوهانسبرج (د ب أ)



حجز منتخب غينيا الاستوائية، بطاقة العبور لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وذلك عقب فوزه على ضيفه منتخب تونس 1/ صفر، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات. وسجل إيميليو نسو هدف المباراة الوحيد لغينيا الاستوائية من ضربة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن تونس، التي ضمنت تأهلها للنهائيات، ليتأهل الأول إلى النهائيات التي تنطلق في يناير من العام المقبل. ويحتل منتخب بوتسوانا المركز الرابع في المجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف منتخب ليبيا صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، ألحق منتخب جنوب أفريقيا الهزيمة الأولى بضيفه المغربي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار، وفاز عليه 2/1، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة. وتقدم منتخب جنوب أفريقيا بهدف عكسي في الدقيقة السادسة، سجله الحارس المغربي منير الكجوي بالخطأ في مرماه، ثم أضاف زاكيل ليباسا مهاجم أورلاندو بيراتس الهدف الثاني لمنتخب الأولاد في الدقيقة 48.

ورد حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي بهدف لأسود الأطلس في الدقيقة 60.

وارتقى منتخب جنوب أفريقيا لصدارة المجموعة الحادية عشرة، برصيد سبع نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن منتخب المغرب، الذي يحتل المركز الثاني برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات. ولحق منتخب جنوب أفريقيا بأسود الأطلس في البطولة القارية عن المجموعة، التي يشارك بها ثلاثة منتخبات فقط بسبب استبعاد منتخب زيمبابوي، لإيقاف النشاط الكروي في البلاد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).