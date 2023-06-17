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رئيس بايرن ميونيخ يعنف برشلونة

رئيس بايرن ميونيخ يعنف برشلونة
17 يونيو 2023 21:25

ميونيخ (د ب أ)
وجه هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، انتقادات لنادي برشلونة بعد ادعاءات حول إعراب النادي الإسباني عن اهتمامه بضم جوشوا كيميتش، مؤكداً أن اللاعب الدولي ليس معروضاً للبيع. وقال هاينر لشبكة «سكاي سبورتس»: «لا أفهم لماذا يطاردون لاعبنا بشكل علني وفج؟».
وأضاف «جوشوا كيميتش عنصر أساسي معنا، إنه قائد، هو القائد الثالث لنا وقد فاز بالفعل بالعديد من الألقاب معنا وسيفوز بالمزيد من الألقاب معنا في المستقبل». 

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة وصف كيميتش بأنه «لاعب بارز» في مركزه ويتفهم متطلبات كرة القدم. 

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ولدى سؤاله عما إذا كان كيميتش قد يصبح خليفة لسيرخيو بوسكيتس مع برشلونة، أشار تشافي «كيميتش مرتبط بعقد، إذا فتح الباب سيكون هناك محادثات مع بايرن ميونيخ».
وقال كيميتش يوم الثلاثاء الماضي «يتبقى لي عامان في عقدي مع بايرن ميونيخ، ولدينا خطط كبيرة هناك».

بايرن ميونيخ
برشلونة
تشافي هيرنانديز
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