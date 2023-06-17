ساوثجيت يراهن على عقلية السيتي

برلين (د ب أ)

يتطلع جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، إلى محافظة فريقه على عقلية الفوز التي انتهجها مانشستر سيتي بفوزه ب«ثلاثية» الدوري الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

ويلتقي منتخب الأسود الثلاثة مع مقدونيا الشمالية بعد غدٍ الاثنين في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 بألمانيا.

ويسير منتخب إنجلترا بخطى ثابتة في الطريق نحو بلوغ البطولة القارية بعد الفوز على إيطاليا وأوكرانيا في مارس الماضي، قبل اكتساح منتخب مالطة بأربعة أهداف دون رد مساء الجمعة.

وقال ساوثجيت اليوم السبت: «لقد رأينا فقط فريق مانشستر سيتي يفوز بثلاثة ألقاب، لماذا؟ لأنني بشكل كبير في كل مباراة رأيتهم يخوضونها كانت العقلية موجودة».

وأضاف «هذا يساعد عندما تواجه منافسة مثل التي لدينا، ولأنك أيضاً تدرك أنه لا مجال للتراجع وأن عليك أن تكون منتجاً». وأشار «لذا في بعض الآحيان يمكنك أن تقول أشياء كمدرب، لكن في الحقيقة هناك شخصًا ما على أهبة الاستعداد ليأخذ مكانك، هذا عنصر جيد وله تأثير أيضًا. وأوضح:»لكن لدينا محترفين جيدين، الجميع بالطبع متحمس بلاعبينا الشباب، ولكن لاعبينا الكبار لديهم أثر كبير على الطريقة التي نقود بها التدريبات... الطريقة التي يحتضنون بها الوافدين الصغار والطريقة التي يطلبونها في غرفة الملابس، والعقلية التي بدأوا في وضعها، لذلك يلعب كل ذلك دورًا".