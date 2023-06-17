ديمبلي يحسم موقفه من برشلونة وسان جيرمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لم يدخل برشلونة حتى الآن في مفاوضات جادة لتجديد عقد الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي ينتهي في صيف 2024، غير أن هذا الأمر لا يُقلق بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لأنه يعلم تماماً إن تشافي هيرنانديز المدير الفني، يعتمد عليه اعتماداً كبيراً ويعتبره ركيزة أساسية في مشروعه الرياضي، كما أنه كلاعب سعيد بوجوده في «الكامب نو» ولا يرغب في اللعب لأي نادٍ آخر، رغم الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

ويحتفظ ديمبلي بعرض قديم طرحته عليه إدارة «البلاوجرانا»، لتمديد عقده 4 سنوات إضافية، غير أن هذا العرض لم تتم مناقشته بين الجانبين حتى الآن.

وفي حديث لصحيفة «ماركا» الإسبانية، تحدث ديمبلي عن وضعه الحالي وأهدافه المستقبلية ومدى ارتباطه بالكتالوني، وقال: كل شيء هنا يسير بصورة رائعة، والنادي يرغب في تجديد عقدي حتى 2027، وسوف يتحدث وكيلي إلى إدارة النادي في هذا الشأن.

وأضاف: الشيء المؤكد أنني سعيد جداً هنا، سواء داخل جدران النادي أو في مدينة برشلونة الرائعة، وسوف نرى ما سيحدث خلال الأيام والأسابيع القادمة.

واعترف ديمبلي بأن الفريق البرشلوني يعيش كأسرة واحدة، ما يشعره بسعادة بالغة مع زملائه اللاعبين وكل أعضاء الأسرة الكتالونية.

ورداً على سؤال بشأن شائعات انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قال ديمبلي بوضوح تام: أنا لا أعرف لماذا يتحدثون كثيراً عن سان جيرمان؟ هل لأنه نادٍ فرنسي؟ ولهؤلاء أقول: لم تكن لي، ولن تكون أدنى صلة بهذا النادي الفرنسي.

وكشفت الصحافة الإسبانية وشبكة «مونت كارلو سبورت» الفرنسية النقاب عن أن الشرط الجزائي الموجود في عقد ديمبلي انخفض من 100 مليون يورو إلى 50 مليون يورو حتى 31 يوليو المقبل، ومعنى ذلك أن الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات هذا اللاعب أمامها أسابيع قليلة للتحرك والقيام بتقديم عروضها، مستفيدة من هذا الانخفاض، ما لم يتحرك برشلونة بصورة أسرع لتمديد عقد نجمه الفرنسي.

وأصيب عثمان ديمبلي المولود في 15 مايو 1997، وغاب عن الملاعب 3 أشهر هذا الموسم بسبب فخذه الأيسر، ولعب 35 مباراة مع برشلونة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 9 أهداف في مختلف المسابقات.

ويتواجد ديمبلي حالياً في معسكر منتخب بلاده الذي يخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لـ«يورو 2024» حيث لعب 25 دقيقة في المباراة الأولى أمام منتخب جبل طارق «3-0».

وبدأ ديمبلي مسيرته الاحترافية في نادي رين الفرنسي «2014-2016» ومنه إلى بروسيا دورتموند الألماني موسم 2016-2017، ثم استقر به المقام في برشلونة في صيف 2017، ولعب لمنتخبات الشباب تحت 17 و18 و19 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2016.