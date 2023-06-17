الموسم الجديد ينطلق بجولتين من الدوري قبل التوقف الدولي

معتز الشامي (دبي)

أجرت اللجنة الفنية لرابطة المحترفين، بعض التعديلات على مقترحات الروزنامة للموسم الجديد، الذي ينطلق بالجولة الأولى من الدوري يومي 18 و19 أغسطس المقبل، بحيث ستكون البداية بجولتين في الدوري، ومن ثم تنطلق مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بذهاب الدور الأول، وذلك قبل التوقف الدولي للمنتخب الوطني والذي سيكون من 1 وحتى 12 سبتمبر، بينما كان التصور الأولي للرابطة يعرض خوض 3 جولات للدوري قبل ذلك التوقف.

وبحسب التصور الأخير، والذي يشكل مسار الدوري للموسم الجديد، ستكون الجولة الثانية للدوري على 3 أيام وهي 25 و26 و27 من أغسطس المقبل، وذلك لخوض أندية الشارقة وشباب الأهلي مباريات التأهل لدوري أبطال آسيا يوم 22 من نفس الشهر.

أما شهر سبتمبر، فيشهد خوض جولة الإياب للدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 14 و15 سبتمبر بعد انتهاء تجمع المنتخب، ثم انطلاق دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يومي 18و19 سبتمبر، ويعود الدوري بالجولة الثالثة التي تنطلق يومي 22و23 من نفس الشهر، وتقام الجولة الرابعة على 3 أيام وهي 28 و29 و30 سبتمبر، ثم تليها الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2 و3 أكتوبر، ثم يعود دوري أدنوك بالجولة الخامسة أيام 5 و6 و7 أكتوبر.

ويدخل المنتخب الوطني تجمعاً دولياً في الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر، وبعدها تلعب الأندية ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 19 و20 أكتوبر ثم الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 23 و24 أكتوبر، ويعود دوري أدنوك بالجولة السادسة أيام 27 و28 أكتوبر، تليها الجولة السابعة أيام 2 و3 و4 نوفمبر، ثم معسكر للمنتخب الوطني من 5 وحتى 21 من نفس الشهر.

والمثير أن دوري أبطال آسيا سيشهد إقامة الجولة الرابعة من دور المجموعات بنفس التوقف الدولي وتحديداً يومي 6 و7 نوفمبر، بالإضافة لإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 18 و19 نوفمبر وأيضاً خلال التوقف الدولي لمشاركات المنتخب، ويعود دوري أدنوك بالجولة الثامنة يومي 25 و26 نوفمبر، ويليه مباشرة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا يومي 27 و28 نوفمبر.

ويشهد شهر ديسمبر تكثيف مباريات الدوري بإقامة 4 جولات، يتخلله الجولة الأخيرة من مجموعات دوري الأبطال، حيث ستكون الجولة التاسعة من دوري أدنوك يومي 1 و2 ديسمبر، تليها جولة من دوري الأبطال يومي 4 و5 من نفس الشهر، ثم الجولة العاشرة من دوري أدنوك يومي 8 و9 ديسمبر، ثم الجولة الحادية عشرة يومي 15 و16 ديسمبر، ثم الجولة الثانية عشرة يومي 23 و24 من نفس الشهر، على أن يتوقف الدوري لتجمع المنتخب استعداداً للمشاركة في كأس آسيا التي تستضيفها الدوحة للفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير من العام المقبل، ووفق التصور الحالي سينتهي الدوري بالجولة الأخيرة يومي 25 و25 من مايو المقبل.