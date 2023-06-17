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«الكاراتيه» يُكرم القائد العام لشرطة الفجيرة بـ«الحزام الأسود»

«الكاراتيه» يُكرم القائد العام لشرطة الفجيرة بـ«الحزام الأسود»
17 يونيو 2023 18:30

دبي (الاتحاد)
استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وفداً من اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.
بحث اللقاء سبل التعاون بين الجانبين، وثمَّن الرزوقي دور شرطة الفجيرة في تأمين بطولات الاتحاد التي تقام في الإمارة، وأهمية الجانب الأمني في إنجاح مثل تلك البطولات الدولية. وأكد القائد العام لشرطة الفجيرة حرص القيادة على المشاركة والتفاعل مع البطولات والأحداث الرياضية كافة التي تنظمها الاتحادات والمؤسسات، بما يخدم صالح الرياضة الإماراتية بوجه عام.
حضر اللقاء، العميد محمد بن نايع الطنيجي، نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، والمديرون العموم بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة. 
وضم وفد اتحاد الكاراتيه اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي للكاراتيه، والدكتور عبد الله البادي، الأمين العام المساعد للاتحاد، رئيس اللجنة الإعلامية، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الكاراتيه، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي. 
وفي ختام الزيارة، أهدى اللواء «م» الرزوقي شهادة الحزام الأسود «7 دان الفخري» من الاتحاد الدولي للكاراتيه ودرعاً تذكارية إلى اللواء محمد بن غانم الكعبي، وهي الشهادة التي يمنحها الاتحاد الدولي للكاراتيه لرؤساء الدول ورؤساء الحكومات والشخصيات المهمة، وذلك تعبيراً عن شكره للقيادة العامة لشرطة الفجيرة لتعاونها مع اتحاد الكاراتيه.

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اتحاد الكاراتيه
ناصر عبدالرزاق الرزوقي
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