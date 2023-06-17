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عجمان يُدشن تحضيرات الموسم 5 يوليو

عجمان يُدشن تحضيرات الموسم 5 يوليو
17 يونيو 2023 18:00

رضا سليم (دبي)
حدد الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة المدرب البرازيلي زاناردي بدء التجمع الأول للفريق يوم 5 يوليو المقبل، بملعب النادي، على أن يتوجه «البرتقالي» إلى ألمانيا يوم 15 يوليو المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد والتي تستمر لمدة 3 أسابيع يتخللها عدد من المباريات، على أن تكون المرحلة الثالثة والأخيرة في ملعب راشد بن سعيد واللعب مباريات مع أندية دوري المحترفين حتى موعد الانطلاق للموسم الكروي الجديد.
في الوقت نفسه، ينضم فراس بالعربي لاعب الفريق وزميله المدافع الدولي نادر الغندري آخر صفقات النادي إلى صفوف الفريق بعد انتهاء المهمة مع منتخب تونس الذي يخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات القارة، والتي ستقام في كوت ديفوار خلال شهر يناير المقبل. 
كان الغندري قد خرج من قائمة منتخب تونس أمام غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية بسبب الإصابة التي لحقت به مع فريقه الحالي الأفريقي، ورغم عودته للتدريبات، إلا أن جلال قادري مدرب المنتخب حرص على منحه راحة ومن المنتظر أن يشارك في المباراة الودية المقبلة أمام الجزائر يوم الثلاثاء، ملعب «19 مايو» في الجزائر.
من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة النادي، تكليف يحيى خلف المطروشي عضو مجلس الإدارة مشرف قطاع المراحل السنية بأمانة السر، في إطار التغييرات الإدارية بعد رحيل المغفور له عبدالله الظاهري الذي كان يشغل نفس المنصب، وتعيين محمد خلف الشامسي نائباً لمشرف قطاع المراحل السنية لكرة القدم بالنادي وتكليفه بصلاحيات مشرف القطاع.

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