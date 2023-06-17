موسيماني على أبواب «العنابي»

أبوظبي (الاتحاد)

اقترب المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من قيادة الوحدة في الموسم المقبل، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين، ترقباً لحسم بعض التفاصيل الصغيرة من أجل توقيع العقد بصورة كاملة.

ويمتلك موسيماني خبرة متصاعدة في الملاعب العربية، بداية من مسيرته المميزة مع الأهلي المصري بحصد ألقاب محلية وقارية والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالنسخة قبل الماضية، التي أقيمت في أبوظبي، تلتها محطة مع أهلي جدة السعودي في الموسم الماضي، عندما أعاد الفريق إلى دوري الأضواء.

وسيكون الاختبار الرسمي مباشراً لموسيماني مع توليه مهمة قيادة «العنابي»، حيث يخوض الفريق منافسات البطولة العربية في السعودية، قبل انطلاق الموسم المحلي الذي يتطلع فيه الفريق للعودة إلى منصات التتويج.