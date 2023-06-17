«الفرسان» يُنهي إجراءات قيد الزعابي

دبي (الاتحاد)

أكمل شباب الأهلي إجراءات قيد اللاعب سلطان الزعابي قادماً من اتحاد كلباء، حيث يعتبر أولى صفقات «الفرسان» الصيفية من «أجل تدعيم صفوف حامل لقب دوري أدنوك للمحترفين».

ويعتبر الزعابي صاحب الـ 25 عاماً، من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة في الموسم الماضي في خط دفاع «النمور»، وهو ما جعله تحت أنظار «الفرسان» الذي أكمل قيده، حيث ظهر على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة لاعباً في صفوف القلعة الحمراء.

ويأتي ضم الزعابي وسط تحركات في الوقت الحالي لشباب الأهلي من أجل إكمال قائمة اللاعبين الأجانب تحديداً، في ظل رحيل أغلب الأسماء التي تواجدت في الموسم الماضي.