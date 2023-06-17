«كابتن» تشيلسي يزور طفلاً إماراتياً في المستشفى

أبوظبي (الاتحاد)

تحقق حلم الطفل الإماراتي خليفة علي سالم المنصوري، البالغ من العمر 11 عاماً، والذي يتلقى العلاج في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، حيث كانت مفاجأة كبيرة عندما دخل سيزار أزبيليكويتا قائد نادي تشيلسي لغرفة الطفل واستقبله بحرارة.

كان خليفة يحلم دوماً بحضور اللحظات التاريخية التي عاشها أزبيليكويتا عندما رفع كأس العالم للأندية في مباراة «فيفا 2021» بأبوظبي، والتي تم تأجيلها إلى فبراير 2022 بسبب الجائحة، لكن لسوء الحظ لم يتمكن خليفة من حضور تلك المباراة بسبب مشكلاته الصحية.

كان خليفة قد تعرض لإصابات خطيرة عندما كان في الرابعة من عمره، نتيجة حادث سيارة تسبب له في كسر العمود الفقري والحوض وتلف مفصل الورك، وقد أجرى مؤخراً جراحة معقدة في عيادة بالي الشرق الأوسط بمدينة برجيل الطبية بأبوظبي، لتغيير شكل مفصل الورك المتضرر وإطالة عظم الفخذ، وهو يخضع حالياً للعلاج التأهيلي لاستعادة حركة وركه وركبته، عندما عَلِمَ أزبيليكويتا المتواجد حالياً في الدولة مع عائلته، بقصة خليفة أَرادَ أن يفاجئ خليفة بزياره خاصة، تخللها الكثير من اللحظات المفرحة والضحك، ما منح خليفة شعوراً بالسعادة والأمل.

وقال الطفل خليفة المنصوري: كان لقاء نجمي المفضل حُلماً وتحقق بالنسبة لي، كمشجع لكرة القدم لم أتخيل أبداً أنني سألتقي به شخصياً، خاصة أثناء إقامتي في المستشفى، هنأته على فوز المنتخب الإسباني على إيطاليا أمس الأول، لقد أعطتني كلماته الداعمة دفعة معنوية قوية ستساعدني في رحلة التعافي.

وتحدث أزبيليكويتا إلى خليفة، عن إصاباته السابقة وكيف تعافى بالصبر وإعادة التأهيل لمتابعة لعب كرة القدم، وقال: أنا هنا بعد عام واحد في الإمارات، ويسعدني أن ألتقي بك يا خليفة، ابقَ شجاعاً واتبع تعليمات أطبائك، أريد أن أشاهدك تلعب كرة القدم في المستقبل.

سأل أزبيليكويتا خليفة عن لاعبه المفضل، ومن دون تفكير أجابه خليفة: أنت لاعبي المفضل.