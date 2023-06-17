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الرياضي

بني ياس يكرم نجومه أبطال موسم الجو جيتسو

بني ياس يكرم نجومه أبطال موسم الجو جيتسو
17 يونيو 2023 13:58

أبوظبي (وام)
نظم مجلس إدارة نادي بني ياس، احتفالاً في «صالة الألعاب»، الملحقة بالنادي، لتكريم لاعبي ولاعبات الجو جيتسو، تقديراً لتفوقهم في الموسم المنقضي بحصد الألقاب في بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس نائب رئيس الدولة للجو جيتسو، في مختلف الفئات.
حضر الاحتفال وتوّج اللاعبين واللاعبات اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد سعيد الهاملي مدير عام النادي، وحميد الرميثي رئيس شركة الألعاب، وسالم الكثيري، نائب رئيس شركة الألعاب المدير التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الألعاب، وأولياء الأمور.
وقال الكثيري إن دعم واهتمام قيادة النادي، ترك أثراً ملموساً وكبيراً عبر تحقيق أفضل النتائج على مستوى الجو جيستو والكرة الطائرة في الموسم الماضي، بالإضافة إلى جهود الأجهزة الفنية والإدارية وأولياء الأمور. 

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وأكد لاعبو ولاعبات النادي أن هذا التقدير والتكريم يمثل دافعاً كبيراً للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل، وعبروا عن تطلعهم لتحقيق نتائج مميزة مع المنتخب الوطني للجو جيستو خلال مشاركته المقبلة في كأس العالم للشباب والناشئين في كازاخستان.
وقال اللاعب فيصل الواحدي، إن المركز الأول هو الطموح الكبير للاعبي منتخب الجو جيستو، لاسيما أن المشاركات الماضية شهدت تحقيق نتائج جيدة.
من جانبها، قالت اللاعبة اليازية الكلباني، إن الهدف المهم للاعبي نادي بني ياس بعد هذا الموسم الناجح في المنافسات المحلية، هو المنافسة على المراكز الأولى والنتائج الجيدة مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم، لتأكيد ريادة دولة الإمارات ورفع رايتها في المحافل الخارجية.
بدورها أوضحت اللاعبة حصة المحيربي، أن طموحات لاعبي النادي في الفترة المقبلة تتمثل في إظهار المستوى الذي يؤهل جميع لاعبي ولاعبات المنتخب لتحقيق نتائج مشرفة للإمارات في المحفل العالمي الكبير.

بني ياس
الجو جيتسو
كأس رئيس الدولة للجو جيتسو
أحمد ناصر الريسي
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