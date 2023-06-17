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الرياضي

«الترايثلون» يعلن تفاصيل النسخة الثانية من الدوري

«الترايثلون» يعلن تفاصيل النسخة الثانية من الدوري
17 يونيو 2023 17:15

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الترايثلون عن إطلاق النسخة الثانية من دوري اللعبة، والذي يتضمن 12 جولة بحيث ينطلق بداية من الأول من أكتوبر المقبل من أبوظبي، ويختتم في الشارقة خلال أبريل المقبل.
وكشف الاتحاد عن تفاصيل الموسم الجديد خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة، بحضور عبد الملك جاني نائب رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، وبخيت القرص عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس لجنة المسابقات، والعديد من الشركاء والشركات المنظمة للسباقات.
وأكد عبد الملك جاني أن إقامة دوري منتظم أمر مميز للغاية ويسهم في توسيع قاعدة الممارسين لهذه الرياضة، فضلاً عن تمكين المدربين من اختيار عناصر جيدة لتمثيل المنتخبات الوطنية، في ظل الطفرة التي يعيشها ترايثلون الإمارات حالياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
وقال: تنطلق الجولة الأولى من الدوري في العاصمة أبوظبي بجزيرة الحديريات في الأول من أكتوبر المقبل، وينتهي في الشارقة في أبريل 2024
وأشار عبد الملك جاني إلى أن البطولة نواة لمزيد من التطور والتميز للعبة الترايثلون، مؤكداً أن الاتحاد يسعى للمضي قدماً في تطوير اللعبة وتحقيق المزيد من الانتشار لها، خاصة مع حالة التوهج التي تعيشها الرياضة داخل الإمارات.
من جانبه أعرب بخيت القرص عن سعادته بتعاون اتحاد الترايثلون مع الشركات المنظمة، من أجل تطوير اللعبة والارتقاء بها والمشاركة في دعم البطولات المختلفة التي ينظمها الاتحاد، لافتاً إلى أن انطلاق مسابقة الدوري سيكون له دور كبير في توفير هذا الدعم.

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