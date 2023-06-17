3 مباريات لمنتخب الجودو في ختام «آستانا جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم غداً منتخبنا الأول للجودو مشاركته في بطولة آستانا جراند سلام للجودو لعام 2023، والتي أقيمت مبارياتها بصالة باريز الرياضية في مدينة آستانا العاصمة الكازاخية، بمشاركة 334 لاعباً ولاعبة من 42 دولة، بمجموع جوائز نقدية بلغت 154 ألف يورو.

وتشمل الجولة الختامية اليوم إقامة منافسات الوزن الثقيل والتي يشارك فيها منتخبنا بثلاثة لقاءات، حيث يلتقي فيها أرام جرجوري مع اللاعب الفرنسي الشاب نجايب هامبو، ضمن تصفيات الدور التمهيدي لوزن(تحت 90 كجم)، ويلعب ظفار كوسوف في وزن تحت 100 كجم، مع الفائز من لقاء الألماني المخضرم فراي كارل والأوزبكي الشاب منصوروف محماد، فيما يلعب لاعبنا معروف عمر المصنف السابع مباراته الافتتاحية في الدور التمهيدي لوزن فوق 100 كجم مع الجورجي الشاب اينانيش سابا..

وكانت الجولة الافتتاحية للبطولة قد شهدت خوض منتخبنا 3 مباريات على مستوى الجنسين، حيث قدم أبطال جودو الإمارات مستويات جيدة، خاصة مباراة اللاعب نارمند الثانية في وزن تحت 66 كجم أمام بطل كازاخستان صاحب الأرض والجمهور الغفير اللاعب قيرغيز غوسمان، الذي فاز بالإسكور الذهبي، وهي المباراة التي شهدت احتجاجاً من جانب الطاقم الفني لمنتخبنا، بعدما تخطى لاعبنا في المباراة الأولى بطل رومانيا بورس لوسيان الذي فاز بفضية الوزن.

وعلي مستوى اللاعبات، خسرت بشيرات مباراتها في وزن تحت 52 كجم أمام بطلة اليابان الذهبية ريوكو تاكيدا بالإسكور الذهبي وذلك في الزمن الإضافي، لتؤكد اليابانية الحاصلة على الميدالية الفضية في أولمبياد ريو في عام 2016 والميدالية البرونزية في ألعاب طوكيو، وميدالية بطولة العالم للجودو - الدوحة 2023 جدارتها بالحصول في نهاية منافسات تلك البطولة على الفضية.

وخسرت اللاعبة باتسو مباراتها في وزن تحت 57 كجم أمام بودولاك أرليتا 1/صفر.

وجاءت المشاركة الجيدة من جانب منتخبنا لتضيف المزيد من النقاط التي تساعده في بلوغ أولمبياد باريس 2024.

مع ختام الجولة الأولى تقف إيطاليا في الصدارة برصيد ذهبيتين، ثم تأتي فرنسا بالمركز الثاني برصيد ذهبية وفضية وبرونزية، ثم إسبانيا بنفس الرصيد، وحلت كازاخستان على الرغم من مشاركتها بعدد 51 لاعباً ولاعبة في المركز الرابع بذهبية وفضية.