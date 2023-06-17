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الرياضي

راشد الملا يغازل «اللقب السادس» بمونديال الدراجات المائية

راشد الملا يغازل «اللقب السادس» بمونديال الدراجات المائية
17 يونيو 2023 15:45

أبوظبي (الاتحاد)
يستعد راشد الملا بطل العالم للحركات الاستعراضية ونجم فريق أبوظبي، لخوض المرحلة النهائية من الجولة الأولى والافتتاحية لبطولة العالم للدراجات المائية، والمقررة اليوم في مدينة أولبيا في إيطاليا، بمشاركة قوية لأكثر من سبعين متسابقاً في مختلف فئات البطولة.
وينشد راشد الملا الدفاع عن لقبه في فئة الحركات الاستعراضية عبر المنافسة، بعدما توج باللقب في الموسم الماضي، للعام الخامس على التوالي، حيث بدأ بحصد اللقب منذ موسم 2018 وحتى 2022 في إنجاز رياضي قوي وفريد للبطل الإماراتي.
وحقق راشد الملا لقب العام الماضي بالعلامة الكاملة بعد تسجيله مئة نقطة في الترتيب العام، أهدته لقب موسم 2022 وبجدارة، ويطمح إلى إكمال المشوار من خلال الجولة الأولى والافتتاحية في أولبيا.
وتنطلق المرحلة الختامية اليوم من البطولة، حيث سيكون التنافس حاضراً بين المشاركين بفئة الحركات الاستعراضية من أجل الوصول للنقاط الأعلى وتسجيل أفضل المراكز وحصد النقاط منذ جولة البداية، يذكر أن الملا قد حقق لقب الحركات الاستعراضية قبل أشهر قليلة أيضاً، في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية.
من جانبه، وجه راشد الملا الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وكشف عن رغبته في الخروج بأكبر المكاسب من التحدي الكبير الذي يواجهه في أولى جولات المنافسة، بحكم استعداد أغلب المشاركين والمنافسين لتقديم فاصل استعراضي قوي.
وقال الملا: أحمل مسؤولية كبيرة في الدفاع عن لقب البطولة، وعن الاسم الكبير الذي أمثله في المنافسة، وأتمنى أن أوفق في إنهاء الجولة في الصدارة، لأتمكن من تسجيل بداية قوية للموسم الخاص بالدراجات المائية.

الدراجات المائية
راشد الملا
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