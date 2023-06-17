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31 خيلاً تنافس على كؤوس الوثبة بفرنسا وبولندا

31 خيلاً تنافس على كؤوس الوثبة بفرنسا وبولندا
17 يونيو 2023 15:15

أبوظبي (الاتحاد)
يحتضن مضمارا مونتبان في العاصمة الفرنسية باريس، وسلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو، عصر الغد، فعاليات 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز، بمشاركة 31 خيلاً عربية أصيلة، تحت مظلة النسخة الخامسة عشرة من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق لدولة الإمارات.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس «الوثبة ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وتتنافس 12 خيلاً في سن ثلاث سنوات فقط، على لقب كأس الوثبة بري سباهيس السابع لمسافة 2250 متراً، البالغة جائزته 12 ألف يورو، على مضمار مونتبان الفرنسي، وتتصدر الترشيحات المهرة «وهيبة» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي.
ويتصدر المهر «شوف ذا ستار» لمهدي بن مسعود، بإشراف أوليفر تريجوديت، وقيادة إنزو كورالو، ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 2250 متراً، على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري فرناند فلوتيه، البالغة جائزته 12 ألف يورو.
ويجتذب سباق كأس الوثبة ستاليونز، جائزة بوركا لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته المالية 14.875 زلوتي «5.000 يورو»، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على مضمار سلوسفيش العشبي، أبرزها «كريم» للمالك والمدرب الإماراتي خليفة مطر النيادي، وقيادة كي كرزابوسكي.
وينافس على اللقب المهر «شقران» لمحمد سعيد آل شافي، بإشراف ام كاسبرزيك، وقيادة ام سرنيس، و«كاليس دور كارير» لأنور سالم المهري، بإشراف سي فراسيل، وقيادة أي ريزنكوف، والمهرة «سلطانة النواميس» لمحمد عامر العجمي، بإشراف سي فراسيل، وقيادة أي تورجيف.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.
ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.

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